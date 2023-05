Vejmelka: Závěr se nepovedl, góly jsem neviděl. Husí kůže, ale rodině nemával

Poprvé jste si zachytal za reprezentaci v Brně, kde jste chytal za Kometu. Jaké to bylo?

„Teď to musím hodnotit negativně, závěr se nám nepovedl. Bohužel jsme na konci udělali faul a soupeř to potrestal. Finové využili příležitosti. Mají výborný tým a udělali to zkušeně. Musíme se z toho poučit. Každá situace vznikne po nějaké chybě.“

Druhou a třetí gólovou střelu jste přes hráče před vámi ani neviděl, že?

„Druhý gól vyletěl z klubka hráčů, puk jsem viděl pozdě. Třetí jsem neviděl víceméně vůbec. Jen to, jak střela proletěla kolem mě. Byly to těžké situace, ale to k tomu patří. S trenérem si rozebereme, co se dalo udělat jinak.“

Jak jste se cítil v brance?

„Dobře. Jak po fyzické stránce, tak i z herního hlediska. Před zápasem jsme si pár věcí řekli a spolupráce s klukama fungovala.“

Vychutnával jste si skandování vašeho jména?

„Musím říct, že jsem měl zase husí kůži. Bylo super být opět na brněnském ledě a slyšet fanoušky, jak fandí. Z tohoto pohledu jsem si to moc užil. Nevím, jestli budu o víkendu ještě chytat. Dozvíme se to vždycky den dopředu.“

Věděl jste, kde přesně na tribuně sedí vaši nejbližší?

„To ne. A ani bych jim asi nemával.“ (úsměv)

Co říkáte na Finy, obhájce titulu?

„Byla to pro nás výborná zkouška před mistrovstvím. Finové hráli to, co jim funguje pořád. Kádr mají kvalitní každý rok. Je dobré si říct, že jsme byli konkurenceschopní a hráli s nimi vyrovnanou partii. Možná jsme byli v některých fázích i lepší. To je určitě pozitivní. V přesilovkách jsme měli hodně šancí. Z takového množství to chce dávat víc gólů. Možná to chce jen větší klid v zakončení. Jejich gólman měl spoustu dobrých zákroků. Musíme dát kredit i jemu.“

Jak se dá koukat přes obra Marka Anttilu?

„Přes něj se nedá koukat. Musíte kolem něj. Není jiná možnost.“