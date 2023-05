Český tým je komplet. Bez Zachy. Opět! Kam se poděla čest, o které mluvil?

Zázrak se nestal. To, co už v předešlých dnech avizoval deník Sport, se potvrdilo. Hokejové reprezentaci museli s lítostí říct NE jak David Pastrňák, tak David Krejčí. Hvězdné duo z Bostonu, které sice mělo chuť mužstvo posílit, ale zranění byla proti. Omluvu vyslal i Pavel Zacha, k týmu se naopak připojí Filip Chytil. Češi ve čtvrtek v rámci domácího turnaje EHT prohráli s Finy (2:3 v prodloužení). Teď už zbývají jenom dvě víkendová utkání, aby někteří hráči přesvědčili: I my patříme na MS!