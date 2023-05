Jalonen: Byla to úplně jiná úroveň. Přesilovky? Je to proces, hledáme...

Ve třetí čášti český tým otočil skóre, k vítězství scházelo 23 sekund. Jak zápas zhodnotíte?

„Především, všichni jsme takový zápas potřebovali. Byla to úplně jiná úroveň, jiné tempo, rychlost a důraz, než v předchozích utkáních proti Rakousku. Ale v tomhle zápase jsme udělali dobrý progres. Druhá třetina byla tak tak, solidní. První horší. Spíš palec dolů, ve třetí jsme hráli opravdu dobře. Až na poslední dvě minuty.“

Co bylo špatně?

„V takové fázi musíme hrát chytřeji, hrát líp, než jsme předvedli na konci zápasu. Tohle chceme od hráčů vyžadovat. Celkově však jsem šťastný, jaký jsme během utkání udělali pokrok. V bruslení, napadání a dalších věcech, jaké na téhle úrovni potřebujeme.“

Byla to ztráta koncetrace nebo prostě smůla?

„Ne, smůla to nebyla. Jak jsem řekl, v posledních dvou minutách musíme hrát chytřeji. Zítra si to s chlapci musíme probrat. Ale celkově to pro nás byl dobrý zápas.“

A co přesilovky? Ze šesti český tým nevyužil ani jednu.

„Šance musíme využívat a to se nám nedařilo. Pracujeme na nich, věnujeme se přesilovkám na tréninku. Je to proces, hledáme, musíme najít hráče na správné pozice, přemýšlíme o tom a hledáme vhodná spojení.“

Nechybí na přesilovce zabiják, opravdový střelec?

„Souhlasím, že musíme využívat šance. Ale pořád hledáme co nejvhodnější složení formací a nejvhodnější hráče na různé pozice. Musíme si to rozebrat a uvidíme, jaké kroky provedeme. Jestliže jsme proti Rakousku měli spoustu super šancí, tentokrát jich bylo tak sedm nebo osm. To byl podstatný rozdíl. Proto je potřeba, abychom příležitosti dokázali zužitkovat.“

Hodně hráčů pořád bojuje o místo na mistrovství světa. Jste po utkání s Finskem moudřejší?

„Abych byl upřímný, tenhle zápas mi podal lepší informace, jakým směrem se ubíráme. Myslím, že starší hráči udávali ráz tomuto zápasu. Pro trenéry je teď trochu jednodušší rozebrat hru, protože jsme nastoupili proti soupeři takové úrovně. Tenhle zápas jsme vážně potřebovali.“

Daniel Voženílek byl třináctým útočníkem, ovšem do hry nezasáhl. Dostanou hráči jako on ještě šanci?

„V sobotu bude opět v sestavě. Všichni hráči dostanou šanci se ukázat během víkendu.“

Už je oficiální, že tým neposílí David Pastrňák a David Krejčí. Co tomu říkáte?

„Tak to prostě je. Nemůžeme spekulovat. Hrají ve velké lize, mají své důvody, proč nepřijeli. Ale zítra přijede Chytil a v pondělí se k nám připojí.“

Je lepší mít tým téměř celý pohromadě poměrně dlouho dopředu před začátkem šampionátu?

„Věřím, že ano. Myslím, že je to pro nás dobře. Byli jsme spolu tři a půl, vlastně skoro čtyři týdny. Z kabiny mám dobrý pocit, kluci vědí, o co nám jde a co děláme. My zase líp víme, co dokážou.“