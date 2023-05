Knot v roli snajpra: To jsem trénoval. Puk si odvezu domů. Kubalík je...

Vypadalo to, že má finský gólman Emil Larmi u bližší tyčky nad ramenem místo akorát na jeden puk. A Ronald Knot z křídla pidi mezírku trefil. Jako rozený snajpr. Náhoda? Vůbec ne. „Jako pravák se většinou snažím střílet na první tyč nahoru. Tuhle střelu jsem v posledních měsících a letech trénoval,“ líčil po porážce 2:3 obránce Tucsonu Roadrunners (AHL), jenž si řekl o nominaci na MS v Lotyšsku a ve Finsku. První trefa v národním týmu by mu k tomu měla pomoct.

Je vaší ambicí takto pomáhat ofenzivě?

„Snažím se podporovat hru. V dnešní době se takto snaží hrát všichni. V této chvíli to akorát vyšlo na mně. Kubalda (Dominik Kubalík) mi to v tom prostoru suprově prostrčil a já jsem to naštěstí trefil tak, jak jsem chtěl. Viděl jsem okýnko a mířil jsem tam. Jsou určitá místa na ledě, ze kterých si člověk při střelbě věří. Moc jiných možností z této pozice jako pravák nemám. Byl z toho docela hezkej gól. Můj první v reprezentaci. Kustodi mi schovali puk, čeká na mě v šatně. Prohlédnu si ho a těším se, jak si ho potom přivezu domů. Ale nedělal bych z toho zase velkou vědu. Ještě to není mistrovství světa, jenom příprava.“

Už jste se adaptoval po roce v zámoří na širší kluziště?

„Není to samozřejmě jednoduché. Zabere mi chviličku času, než si zvyknu. Tohle byl první zápas. Ještě nás jich pár čeká. Pracuju na tom i na tréninku. Každý den se cítím líp a líp. Myslím, že to nebude žádný problém. V aréně bylo docela teplo, led nebyl bůhvíjak kvalitní. Ale bylo to stejné pro všechny. Měli bychom zlepšit přesilové hry. Bylo jich docela dost, bohužel se nám nepodařilo žádnou proměnit. Kdybychom si jimi pomohli, mohlo to vypadat jinak. Ale věřím, že to do příště zlepšíme.“

Vládne v kabině po prohře v prodloužení smutek?

„Neřekl bych, že smutek. Spíš je to škoda. Celý zápas jsme se snažili vyrovnat a pak se nám to povedlo překlopit na naši stranu. Zbytečně jsme ztratili vedení v poslední minutě a dostali jsme ještě gól v prodloužení. Tohle bychom si měli pohlídat a dovést to do vítězného konce. Ale je to pro nás další zkušenost. Je lepší, že se nám to stalo teď a ne v nějakém důležitějším utkání. Bylo fajn hrát před tolika diváky. Užil jsem si to. V Americe na farmě sice lidi chodí, ale zdaleka nefandí tolik jako v Čechách. Speciálně v Brně je suprová kulisa.“

Jak na vás zapůsobili Finové?

„Asi hrají tak, jako poslední roky. Tento systém jim přináší úspěchy. Hrají dobře do obrany a z mála šancí, které mají, se jim vždycky podaří vytěžit nějaký gól.“

Na obě branky nahrál Dominik Kubalík, posila z NHL. Pomůže vám hodně?

„Určitě je obrovsky kvalitní hráč. Všichni vědí, proč tady Kubalda je a co se od něj čeká. Proti Finsku byl výbornej.“