Kouč o nominaci: Chybí nám superstar, ale týmu věřím! Můžeme uspět

Už má po kupě tým pro hokejový šampionát. Ale kouč Kari Jalonen přiznal, že to byla fuška. „Tentokrát to bylo opravdu náročné. Každé jméno jsme brali mimořádně zodpovědně,“ uvedl finský expert na české střídačce. I když tentokrát chybí pořádný zámořský kalibr typu Pastrňáka, i tak je trenér s výběrem spokojený. „Tým se mi líbí. Věřím, že s ním můžeme uspět,“ tvrdí kouč. Šampionát startuje v pátek, Češi obhajují bronz.

Když se usadil spolu s generálním manažerem Martinem Havlátem za stůl, řekl: „Omlouvám se, že to tak trvalo. Musím přiznat, že to nebylo jednoduché,“ přiznal kouč národního týmu, jenž nakonec musel vyřadit tyto hráče: Jiříček, Ščotka, Jeřábek , Zohorna, Hyka , Lenc , Horák, Kovařčík. Začátek tiskové konference se opozdil o víc než půl hodinu. Než kouč přišel, každému hráči, který se nevešel, to osobně vysvětlil. Potom řekl svůj pohled i novinářům.

Začněme obráncem Davidem Jiříčkem. Nevešel se kvůli zranění?

„Poranil si kyčel v utkání s Rakouskem, ale to už bylo v pořádku. Jenže o víkendu si zranil kotník, nemohl hrát. Nevíme, jak dlouho to bude trvat, jak by se dostával do formy. Proto jsme se rozhodli ho nezařadit.“

Pokud jde o útočníky, o kom jste se rozhodli nejpozději? U koho jste měl největší dilema?

„Takhle se na to nedívám. Hlavně jsme si museli dát dohromady, kdo jakou bude mít roli. Nebylo to tak, že jsme řešili, jestli jeden jo, druhý ne. Bylo to hlavně o tom, abychom měli různé typy hráčů. Kdo je jak schopný zastat potřebnou roli.“

Tentokrát se oproti minulým letům vešel útočník Filip Chlapík. Co pro něj rozhodlo?

„Jeho tým ve Švýcarsku vypadl relativně brzo, na začátku přípravy bylo znát, že je měsíc a půl bez hokeje. Ale potom zapracoval na kondici a ukázal, že patří do týmu. Tvrdě pracuje. I teď o víkendu se to projevilo. Umí dávat góly, rozhodovat zápasy.“

Naopak chybí Tomáš Hyka. Proč?

„Jsem moc rád, že s námi poslední dva týdny byl. Byl povolaný poprvé, měl těžkou sezonu, v úvodu měl zdravotní problémy. Ale nevešel se do prvních dvou formací, do přesilovek. Ale chtěl bych nejenom jemu, ale i všem ostatním, kteří se nevešli, moc poděkovat, že s námi absolvovali přípravu na mistrovství světa.“

Co očekáváte od Filipa Chytila , hvězdy Rangers? Měl by být hlavním tahounem, že?

„Mluvil jsem s ním. Měl nejlepší sezonu v kariéře, je to velmi dobrý centr. Určitě je to pro nás velká posila. Silný střední útočník, který může hrát rozhodující roli. Bude i na přesilovce. Bude pro nás velmi důležitý, bude hrát v jedné z top lajn.“

Kdybyste měl zhodnotit, co bude nejsilnější stránka vybraného týmu?

„Že jsou v něm různé typy hráčů, kteří jsou schopni zastat různé role.“

Tentokrát v něm není až tolik hráčů z NHL jako v některých minulých letech. I tak mužstvu věříte?

„Asi by si každý přál, abychom v týmu měli všechny tři útočníky z Bostonu. Ale mají svoje důvody, prostě to musíme brát jako realitu. Je to jiné než loni, ale nemá cenu říkat, co by kdyby. Tentokrát nemáme super hvězdy, ale i tak jsem spokojený s tím, jak mužstvo vypadá. Věřím, že i s tímhle výběrem můžeme uspět.“

Na hraně NHL je i bek Jakub Zbořil, který odehrál v Brně první reprezentační zápasy. Proč mu dáváte šanci?

„Je pravda, že v Bruins toho až tolik neodehrál. Ale Libor Zábranský se s ním výborně zná, potom s ním komunikoval Martin Havlát. Je to velmi dobrý bruslař a hráč, který podle nás do týmu patří.“

Byla to pro vás jedna z nejsložitějších nominací v bohaté trenérské kariéře?

„Musím být upřímný. Bylo to fakt těžké. Hráči mezi sebou byli vyrovnaní, museli jsme pro ně najít role. Což bylo to nejnáročnější. Probírali jsme všechny jednotlivé hráče, jejich roli, přínos. Opravdu jsme to brali zodpovědně. Chtěl jsem slyšet i názory všech asistentů. Takže ano, bylo to těžké. Ale i tohle je součást mojí práce.“

Co rozhodlo pro Daniela Voženílka?

„Je prostě na vlně. Ukázal, že je v laufu. A je typ hráče, kterého potřebujeme. Bedlivě jsme ho sledovali v play off, kde byl nejužitečnějším hráčem. Má formu, střílí góly, má také jiné přednosti. Ve víkendových zápasech to potvrdil… Takové hráče potřebujeme. Musím říct, že udělal obrovský pokrok.“

Jak těžké bylo říct hráčům, že se nevešli?

„Tohle není nikdy lehké. Ale i tohle je součást mojí práce. S každým jsem mluvil, chtěl jsem mu to vysvětlit. Všem bych moc rád poděkoval.“

Kolik zapíšete hráčů na soupisku před turnajem?

„Ještě nevíme, budeme to řešit.“

A už víte, jaká bude hierarchie u brankářů?

„Máme silnou trojici gólmanů. Trenér brankářů (Zdeněk Orct) s nimi bude pracovat, ale nemůžu určit jedničku. Každopádně máme kvalitní gólmany.“