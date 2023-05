Češi odletěli do Rigy, připojil se Chytil. Saka na míru i s jmenovkami a čísly

Útočník New York Rangers Filip Chytil se na letišti připojil k hokejové reprezentaci • Pavel Mazáč / Sport

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen před odletem do dějiště mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Český kapitán Roman Červenka je připravený na odlet do Rigy • Pavel Mazáč / Sport

K české hokejové reprezentaci se před odletem do Rigy připojil také útočník Filip Chytil • Pavel Mazáč / Sport

Útočník New York Rangers Filip Chytil po svém připojení k hokejové reprezentaci odpovídá na dotazy novinářů • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté těsně před nástupem do letadla, kterým poletí směr Riga • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté odletěli na šampionát do Rigy • koláž iSport.cz

Směr Riga! Čeští hokejisté odcestovali do dějiště mistrovství světa, před odletem se k nim na terminálu 3 ruzyňského letiště přidal útočník Filip Chytil z New York Rangers. Do lotyšské metropole dorazí národní tým po poledni a ještě dnes odpoledne čeká hráče trénink v hale Gaugava. Šampionát, na němž budou Češi obhajovat bronz, začne v Tampere a Rize v pátek úvodními zápasy základních skupin - Češi se utkají se Slováky.