Češi v Rize: na trénink „harmonikou“. A proč není výhoda bydlet sám?

PŘÍMO Z RIGY | V hledišti šla pára od pusy. Byla to opravdu ledová hala. Hokejisté mají za sebou v dějišti šampionátu první trénink v hale Daugava. Do ní hráči dorazili už ve výstroji, takže z autobusu, připomínající „harmoniku“ z MHD, vyskákali už v bruslích. „Ale dá se to zvládnout, nic strašného,“ říkal bezprostředně po první přípravě na ledě útočník Ondřej Beránek. Hokejisté měli za sebou perný den. Odlet, ubytování, převlečení, první trénink…

Autobus s českou vlaječkou se před arénou objevil v pět hodin. Cesta neprobíhala úplně hladce, Riga je dost rozkopaná, takže vznikají zácpy.

„Jeli jsme asi patnáct až dvacet minut, není to příjemné, ale ani nic hrozného to nebude,“ tvrdí útočník Lukáš Sedlák. Když padla otázka na ubytování, jenom se pousmál: „Je v pohodě, ale možná ne pro všechny.“

Co má na mysli? „Se zeptejte těch, kteří bydlí sami,“ dodal pobaveně.

Ne, nebojte, není to nic hrozného. To jen jednolůžkové pokoje jsou starší. „Ale nic, co by nešlo přežít,“ dodává Beránek, jenž takové starosti nemá. Ten je na pokoji s dlouholetým parťákem Jiřím Černochem.

Hokejisté bydlí na stejném hotelu jako v roce 2006, kdy Češi skončili druzí. Byl i u toho i současný asistent trenéra Martin Erat.

Trénink trval necelou hodinu, přesné složení formací z něj nešlo úplně přesně vyčíst. Kouč Kari Jalonen si na lavičce sundal brusle, nasadil botasky a vyrazil do busu. Jako předposlední slezl z ledu kapitán Roman Červenka, celý udýchaný se dal do řeči s manažerem Milanem Hniličkou.

„Je to všechno v pohodě. Od rána už se těším na šampionát, aby to celé začalo. Tréninky jsou dlouhé, tak už aby to začalo,“ přeje si útočník Sedlák.

Také on zaznamenal, že kapitán letadla popřál hokejistům hodně štěstí. A dodal, aby získali medaili. „To bylo hezké. Snad to vyjde,“ přeje si Sedlák, jenž by měl patřit k ofenzivním oporám. I z toho, jak odpovídal, bylo jasné, že už se nemůže dočkat, až šampionát odstartuje.

Pro něj bude první v kariéře. O to víc je natěšený.

Když domluvil s novináři, opět vyrazil chodbou do provizorní kabiny, v níž si nasadil chrániče na nože.

A potom už spěchal do „harmoniky“. Ta hráče odvezla do hlavní haly (Riga Arena), potom na hotel.

Byl to dlouhý den.