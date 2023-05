Češi startují MS, výkop obstará derby. Komplex nemáme, vzkázal Hudáček

PŘÍMO Z RIGY | Na poslední chvíli přišla komplikace. Jiří Smejkal na čtvrtečním tréninku přišel o tři zuby po zásahu pukem, tekla z něj krev. Zásah dostal i lékař Antonín Chochola. Do dnešního ostrého startu mistrovství světa v Rize by však mělo být vše v pořádku. Český tým vstupuje do turnaje zápasem proti Slovensku (15.20). „Víme, že začátek je důležitý. Každý chce do šampionátu vstoupit výhrou,“ hlásil kapitán Roman Červenka, který startuje na MS už podesáté. Sport Magazín Plus k MS 2023 objednávejte ZDE>>>

I dvacet let po rozdělení společného státu to pořád bude derby. Výkop obstará duel se Slovenskem. „Trochu prestižní ten zápas asi je. Člověk pořád zná spoustu jejich kluků z extraligy. Lehce jiný zápas to je, ale nic to nemění na tom, že se soustředíme hlavně na sebe a na to, co budeme předvádět my,“ pravil kapitán českého týmu Roman Červenka .

„Chceme vyhrát. Sice mají silný tým, uděláme ale všechno pro to, abychom po zápase mohli být spokojení. Dobře se na ně připravíme. Myslím, že se nemáme čeho bát. Většina kluků z našeho týmu je mladá, takže ten komplex z Čechů, jak to vy novináři nazýváte, neznáme. Pro nás jen a jen dobře,“ vzkázal slovenský útočník Libor Hudáček.

V 32 letech nejstarší člen slovenského výběru získal český titul s Třincem. Ještě nebyl u toho, když Slováci v přípravě s výběrem Kariho Jalonena dvakrát prohráli. Hrál extraligové play off. „Každé vítězství před šampionátem je pro psychiku dobré. Jenže od té doby je na obou stranách tolik jiných hráčů, včetně mě, že v Rize to bude úplně něco jiného,“ předpovídal rodák z Levoče.

Soupeř ze Slovenska ovšem musel čelit před zahájením mistrovství světa mnoha nepříjemnostem. Přišel o obránce Martina Gernáta. Ze sestavy vypadl z nominace kvůli zranění břicha, které utrpěl v přípravě proti Rakousku. Po zápase ubezpečoval, že jeho účast na šampionátu by neměla být v ohrožení, což potvrdila i magnetická rezonance. Nicméně za jeho neúčastí může být to, že na příští sezonu údajně podepsal smlouvu s ruskou Jaroslavlí.

Na Slovensku platí od března letošního roku stejné pravidlo jako v Česku. Hokejisté působící v KHL mají zákaz reprezentovat. Aktuálně platí pro osm hokejistů. Gernát ale měl nabídky i odjinud. Slovenská reprezentace však každopádně přišla o kapitána, v první přesilovkové formaci po jeho absenci cvičilo pět útočníků.

Martin Fehérváry byl ve své třetí sezoně v NHL stabilním zadákem Washingtonu. Loni na mistrovství světa přijel, letos se s ohledem na zdravotní stav omluvil. Ze stejných důvodů odmítl pozvánku útočník Adam Ružička z Calgary. Brankář Jaroslav Halák z New York Rangers slovenský celek rovněž neposílí.

Juraj Slafkovský byl největší hvězdou na olympiádě v Pekingu 2022 a hrál i na loňském šampionátu. V létě si ho vybral Montreal coby jedničku draftu, v polovině ledna se však v NHL zranil a od té doby nehrál. Sezona pro něj předčasně skončila a na mistrovství světa ho Canadiens nepustili. Ale počítalo se, že v případě vyřazení New Jersey ve druhém kole play off proti Carolině by se soupiska mohla rozrůst o dvojku draftu, obránce Šimona Nemce. Zcela vyloučen nebyl ani přílet útočníka Tomáše Tatara.

Kanadský kouč Craig Ramsay u týmu východních sousedů působí už šestý rok. Tohle má být jeho poslední turnaj. Z 25 hráčů, které přivezl, je osm nováčků mistrovství světa. Mezi nimi všichni tři brankáři, včetně Samuela Hlavaje, který podepsal s Plzní a měl by nastoupit do úvodního střetnutí proti českému týmu. „I na olympiádě jsme měli mladé hráče. Z NHL nikdo jet nemohl a počínali jsme si dobře. Každý tým je odlišný,“ připomněl útočník Hudáček zimní hry, kde Slovensko získalo bronzové medaile.

Zatímco Češi do Rigy dorazili už úterý, slovenský tým přiletěl o den později. Hudáček se těšil i na třineckého spoluhráče Daniela Voženílka. Ten však musí čekat na šanci, společně s Martinem Kautem zatím nebyl zapsán na českou soupisku. „Od úterý jsme si psali. Ptal jsem se ho, jaký je hotel, a rozebírali jsme i další věci. Moc jsem si chtěl proti němu zahrát. Jeho příběh, který přineslo letošní play off, je krásný. Já měl před jedenácti lety podobný. Takže vím, co teď prožívá a na jaké je pozitivní vlně. Moc mu to přeju. Je to vynikající kluk, v kabině i na ledě,“ líčil.

Před jedenácti lety se dostal na mistrovství světa poprvé a Slováci získali stříbro. Tehdy byl Hudáček jejich nejmladším hráčem, nyní už se posunul do role mentora. „Myslím, že kvůli tomu mě i trenéři brali. Aby tu měli zkušenějšího hráče, který mladým pomůže. Vím, co ode mě očekávají, a těším se na to. Nad Čechy chceme vyhrát, potom uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Derby se Slovenskem může mnohé napovědět.