Český střelec Sedlák jinak: fanoušek Přátel i historie. McDavid je neskutečný

To je vstup do šampionátu! Český útočník Lukáš Sedlák potvrzuje formu z Pardubic a během prvních dvou výher na MS nasbíral už pět bodů za tři góly a dvě asistence. Pardubický forvard, jenž ovládl unikátní anketu Sportu o nejlepšího hráče extraligy , ještě před mistrovstvím odpovídal na otázky, které ho představují i v trochu jiném světle. Jaký seriál má rád? Koho sleduje na sociálních sítích? A komu ve světě sportu fandí?

Čím bych nejvíc chtěl pomoct týmu na MS

„Nejvíc jsou vidět góly… Ale hlavně dobrou hrou pro tým. Abych byl užitečný. Je jedno, jestli budu dávat branky, nebo dobře bránit.“

Můj dětský hokejový hrdina

„Jednoznačně Jaromír Jágr. V mojí době byl… Tedy on pořád je.“ (smích)

Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin

„Takhle to neberu. Až třeba, když se něco stane přímo při zápase. Jinak je jedno, jestli je to Fin, Švéd nebo Japonec. Spíš mě naštve, když se stane něco, co se mi nelíbí.“

Která hláška kouče je pro mě svatá

„Jak trénuješ, tak hraješ. Tohle sedí dokonale. A potom mi vždycky říkával táta: Kdo chce víc, ten to vyhraje. To mi zdůrazňoval odmalička, tím se řídím. Právě tyhle dvě věci mám v hlavě zažrané.“

Co poslouchám

„Dokážu poslouchat úplně všechno, takže mi stačí puštěné rádio. Ale s přítelkyní máme dohromady Spotify, tam dělá playlist ona. Já pustím jenom náhodné přehrávání a je mi to jedno.“

Moje top filmy & seriály

„Každou sezonu jednou zhlédnu celou sérii Přátel. To je prostě super. Mám to puštěné na pozadí, když něco dělám. Na filmy se až tolik nedívám.“

Co právě čtu

„Teď jednu knížku o financích. Nebo mám rád něco z historie, třeba o druhé světové válce. Četl jsem také věci od pana profesora Koláře, ty mě bavily. Jedna z knížek, kterou bych vypíchnul, byla od pana Taberyho – Opuštěná společnost. Ta se mi hodně vryla do paměti. Vím, že Šimon Hrubec je vášnivý čtenář, ale já bych se s ním nerad srovnával. Rozhodně nečtu tolik jako on. Ale něco jo. Abych měl všeobecný přehled a něco se dozvěděl.“

Koho sleduju na sociálních sítích a proč

„Kamarády. Ale že by mě někdo vyloženě inspiroval? To asi ne. Mám rád Vojtu Žižku, který má i svůj podcast o financích. Toho sleduju na Instagramu i na Twitteru. Jinak klasika. Žádné celebrity nesleduju, to mě úplně nenaplňuje.“

Který dárek mi udělal nedávno obrovskou radost

„Mamka mi udělala k třicetinám album, ve kterém je průřez fotek z celého mého dosavadního života. Odmalička. I hokejové fotky, vzpomínky, kde všude jsem hrál. To mě opravdu hodně potěšilo.“

U čeho nejlíp zrelaxuju

„Když jsem doma, dokážu se pobavit s rodinou, co je novýho. Nevadí mi ani řešit to, co se děje ve světě. Protože v tu chvíli se nechci bavit o hokeji. Rád přepnu hlavu ze sportu do normálního světa.“

Mí oblíbení sportovci / týmy / trenéři

„Samozřejmě Pardubice. Líbil se mi Boston, ale bohužel vypadl. No a Connor McDavid? Je něco neskutečného, co předvádí. Pokud jde o další sporty, mám rád formuli 1, fandím Verstappenovi a Pérezovi z Red Bullu. Tyhle mám rád.“