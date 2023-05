Duda o Kazachstánu: Osobáček… Chci v bráně Karla, zavolám do Rigy!

Na letošním šampionátu se představuje jiný Kazachstán, než bylo zvykem v posledních letech. Už chybí naturalizovaní hráči. I tak jeden z outsiderů vstoupil do turnaje solidně, v sobotu po obratu porazil Nory 4:3 po nájezdech.

Česká reprezentace si nicméně s Kazachstánci poradila bez větších problémů. I když přišla menší komplikace, když ve druhé třetině snížil Maxim Muchametov na 1:2. „Na druhou třetinu dávám zdvižený prst. Dostali jsme gól a začali jsme trochu jančit a panikařit. Proti takovému týmu si musíme věřit,“ povídal ve studiu Radek Duda.

Účastník mistrovství světa v roce 2003 si všiml klíčového kroku realizačního týmu. „Kluci stáhli sestavu na tři lajny, čtvrtá tam do nějaké sedmé osmé minuty ve třetí třetině nešla, pak ji tam pustili. Přišlo rychlejší tempo, do toho tam byla přesilovka. Kluci dali góly, uklidnili se, dominovali a zápas si pohlídali,“ pochválil Duda. „Úplně v pohodě jsme to dotáhli do konce,“ dodal svůj postřeh redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Miroslav Horák, který byl druhým hostem ve studiu.

Mezi klíčové muže při cestě za třemi body patřil opět Lukáš Sedlák. Pobral tři body (1+2), v součtu s úvodním zápase proti Slovensku je už na pěti čárkách (3+2). „Byl hodně vidět. Energický hráč, power forvard, bojovník, který když hraje přímočaře a jednoduše, tak jsem jeho velký fanoušek. Zápas zlomil na naši stranu,“ ocenil Duda.

Česko - Kazachstán 5:1. Sedlák řídil druhou výhru na MS, Chytil nedohrál Video se připravuje ...

Problémem může být zranění Filipa Chytila, který v první třetině inkasoval úder do obličeje a ze zápasu odstoupil. „Jestli nebude, tak bych tam dal Špágra (Michaela Špačka), s Romanem Červenkou má chemii. Pokud ale bude Filip zdravej, tak bych ho tam nechal,“ připojil Duda svůj názor.

Celkem jednoznačný postoj má i k situaci v českém brankovišti. V prvním utkání dostal přednost Šimon Hrubec, proti Kazachstánu naskočil Marek Langhamer. Oba dva, dá se říci, obstáli. Hrubec sice výrazně chyboval při druhém slovenském gólu, jinak ale předvedl několik výborných zákroků. Jenže vyhlášený bouřlivák Duda by to viděl ještě jinak…

„Zítra volám Zdeňkovi (Orctovi), že chci v bráně Karla (Vejmelku),“ začal s úsměvem na tváři. „Jsem Karlův velký fanoušek, chtěl bych ho tam vidět. Záleží, co s tím Zdeněk zamýšlí.“

Horákovi se Langhamerův výkon líbil: „Ve druhé třetině předvedl zákrok večera, kdy do úniku ujel Michajlis, to je nejlepší hráč Barysu. Zdeňka Orcta výkon nepřekvapil, přesně tohle čekal. Jistota, předvedl velmi slušný výkon.“

České hokejisty čeká v pondělí večer náročný duel proti Lotyšsku. Domácí tým nezískal v úvodních dvou duelech ani bod, se skóre 1:8 se krčí na chvostu skupiny B. „Bude to lepší zápas, kluci si určitě máknou. Zaprvé měli dnes zápas, takže málo času na recovery. Zadruhé jsou Lotyši výborní bruslaři, bude to náročný zápas. Fanoušek, který na to bude koukat, si víc pochutná než na tomhle osobáčku, který jel východním směrem,“ zakončil Duda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:48. Zbořil, 15:25. Kubalík, 41:06. Sedlák, 45:46. Košťálek, 58:59. Kubalík Hosté: 31:18. Muchametov Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Chytil, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Flek, Černoch, Voženílek. Hosté: Šutov (Bojarkin) – Danijar, Beketajev (A), Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Savickij, Grenc – Omirbekov, Musorov, Rachmanov – Kajyržan, Muchametov, Muratov. Rozhodčí Holm, Langin – Hofer, Niittyla Stadion Návštěva 3670 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 2 2 0 0 0 10:0 6 2. Kanada 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Česko 2 2 0 0 0 8:3 6 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:4 3 5. Kazachstán 2 0 1 0 1 5:8 2 6. Norsko 2 0 0 1 1 3:7 1 7. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0 8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0