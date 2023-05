Zachu bych už do reprezentace nezval, říká Jandač. Dřív ani nebral telefony

„Pavel z osobních důvodů nebude. Mluvil jsem s ním, ale nechám na vás, abyste se ho zeptali na detaily,“ oznámil před startem MS v Rize a Tampere manažer české hokejové reprezentace Martin Havlát. Útočník Bostonu Pavel Zacha totiž opět odmítl pozvání na světový šampionát, a tak v kolonce jeho startů za seniorskou reprezentaci nadále svítí nula. „Ode mě by pozvánku už nikdy nedostal,“ řekl ve studiu iSport.cz bývalý reprezentační kouč Josef Jandač.

Zacha v Bostonu prožil životní ročník v NHL, v šestadvaceti letech je na vrcholu sil. Jenže na mistrovství světa zase chybí. Úmyslně? „Rozhodně to není poprvé, kdy zaujal takový postoj. Neznám jeho letošní důvody, stejně tak ty z předchozích let. Sám jsem to s ním zažil taky, zvali ho i trenéři Říha nebo Pešán,“ vyprávěl Josef Jandač .

Toho za jeho působení u národního týmu šokoval hráčův přístup ohledně komunikace. „V roce 2017 ho sháněl tehdejší manažer Martin Ručinský . Nejdřív to vypadalo, že pojede, pak se něco změnilo a nebral mu telefon. Následně jsem mu volal sám, posílal sms zprávy, na ně nereagoval. Neumím si představit, že by mi na zprávu neodpověděl Jaromír Jágr . Všechny hvězdy, včetně těch největších, prostě vždy nějak zareagovaly. Hráči zkrátka řekli, proč nemohou dorazit, nebo jsme si to vysvětlili,“ divil se Jandač.

„Zachu bych už tedy nikdy nepozval. Příští trenéři si musí vyhodnotit, zda o něj budou mít zájem,“ vyřkl jasný názor a pokračoval: „Raději vezmu kluka vážícího si národního dresu, přestože nebude hrát v NHL. Je to lepší, než tam mít hráče, který se k tomu staví takhle. Pavel je přitom v dobrém věku, stále je mladý. Ale má na to právo. Je ovšem paradoxní, že nešlo o odmítnutí jednomu stejnému trenérovi, ale v podstatě všem. Fajn, jsou tu další kluci.“

Redaktor deníku Sport Ondřej Kuchař by uvítal, kdyby šestka draftu 2015 na rovinu řekla, jak to s národním týmem má. „Mohl to říct rovnou a nemusel nikoho tahat za nos. Mám potvrzeno, že během sezony tvrdil, že reprezentovat chce. Kdyby řekl: hele, nároďák není pro mě, vzal bych to.“

„Vychovával jej otec, udělal z něj trochu individualistu. Do určité doby za něj zodpovídal a jeho veškeré kroky hlídal. Dnes už ale Pavel dospěl do takové pozice, že si tohle může rozhodovat sám a nemusí poslouchat otce, natož agenta,“ pokračoval Jandač.

Zacha se přitom pravidelně účastnil juniorských šampionátů. „Netroufám si tvrdit, že si v sedmnácti letech řekl: na MS juniorů budou skauti z NHL, tam se ukážu… Každopádně dřív tu byla generace hráčů jako Dopita, Procházka, Patera, která nikdy reprezentační dres neodmítla. Takový přístup jsme tu dřív neměli, nejsme na to zvyklí,“ uzavřel Kuchař.