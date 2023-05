Národní tým a derby? Prý vyhrávají sparťané! Chytil: Já mám United

Je to stará sportovní pravda. Češi se dělí na sparťany, nebo slávisty. Tak jak je to v hokejové reprezentaci?

„My teď tady máme víc sparťanů,“ myslí si útočník Kaut, který ani pořádně neví, proč je sparťan. „Možná po bráchovi,“ zamyslí se. Po chvíli mu ale důvod dojde.

„To je prostě tím, že jsem ze Žďáru. Ten prostě fandí Spartě,“ reaguje s úsměvem. Když má příležitost, jde se podívat na Letnou. „Chodím často s Nečim (Martinem Nečasem), ten je taky sparťan,“ připomene dalšího slavného rodáka.

Když dostane podobnou otázku Filip Chytil, hvězda New York Rangers, zasměje se: „Jaký derby? To jde mimo mě. Dneska mi hrajou United!“ připomene slavný anglický klub Manchester United. Právě Premier League ho bere mnohem víc než ta česká.

V tom určitě není výjimka. Přidává se i obránce Jakub Zbořil. Ten dokonce fotbal nesleduje skoro vůbec. „Podívám se radši na hokej,“ má jasno.

Pokud jde o sparťanskou kliku, patří k ní i útočník Jiří Smejkal. Velký fanoušek. „Budu se dívat a doufám, že to bude minimálně remíza. Aby to kluci dorvali do titulu. Kdyby prohráli, už to bude těžký,“ má jasno Smejkal, jenž ve Spartě hrával.

Už tehdy chodil na zápasy. O to víc bude mačkat palce. V případě porážky už by to viděl bledě. „Přijde mi, že je Slavia rozjetá. Takže by to potom měla Sparta těžký,“ hlásí Smejkal.

A co slávistická klika? „To je určitě Červus,“ tvrdí Kaut. Což není nic překvapivého. Kapitán národního týmu na Slavii vyrostl, když ho driloval kouč Vladimír Růžička. Ani ve fotbalu se nic nemění.

„Ale přijde mi, že on to až tak neřeší. To spíš my jako sparťani jsme víc zaujatí,“ směje se Smejkal.

Slavii bude přát i obránce Ronald Knot, jenž ve Slavii rovněž začínal. „Mám k ní blíž, takže jí budu fandit,“ řekl po dnešním tréninku. „Nejsem ale až takový fanoušek, že bych chodil se dívat do Edenu na zápasy.“

Neví, jestli bude v televizi koukat na celý přenos, ale výsledek určitě zaregistruje.

Derby se hraje v 18 hodin českého času, v Lotyšsku je o hodinu víc. Takže k třaskavé podíváné usednou hráči po večeři.

I když zdaleka ne všichni. Filip Chytil už svůj zápas dne bude mít za sebou. United hrají proti Wolves dřív. Cíl je jasný: Udržet elitní čtyřku v možná nejlepší lize světa.

Ani trenéři nebudou na derby koukat. „On se hraje nějaký fotbal? Já mám v hlavě jenom hokej. Opravdu. Práce je dost,“ říká Zdeněk Orct, trenér gólmanů. On se pustí do analýzy dalších soupeřů, aby brankářům předal co nejlepší servis.

Pozdě večer už bude jasno. Která skupina v reprezentaci se bude radovat? Sparťanská, nebo slávistická?