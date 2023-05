Chlapík bude nejspíš chybět, Češi chtějí trest pro Kocha: Jde nám o jedno

PŘÍMO Z RIGY | Obránce Rosandič šel za faul kolenem na Jiřího Černocha z konce první třetiny duelu Česka se Slovenskem předčasně do kabiny. Předchozí atentát Patrika Kocha na Filipa Chlapíka zůstal nepotrestán. Český útočník se vrátil do hry. Záhy však odstoupil a na jeho start v příštím duelu s Kazachstánem to moc nevypadá. „Je v péči lékařů,“ sdělil manažer národního týmu Milan Hnilička. S tím, že reprezentace podala podnět direktoriátu turnaje, aby se případem zabýval.

Dobrá zpráva je, že Černoch bude v pořádku. „V neděli by měl být připraven naskočit do zápasu s Kazachstánem,“ uvedl Hnilička den po utkání. Hůř je na tom však Chlapík, jehož ve 13. minutě poslal Koch k ledu po zásahu ramenem do hlavy.

Slovenský bek Vítkovic sice nezvedl ruce, ale zároveň nechtěl hrát puk. Křídelní útočník druhé formace nedohrál a kouč Kari Jalonen hned po utkání uvedl, že se bez něj nějakou dobu musí nejspíš obejít.

„Filip je v péči lékařů, kteří ho vyšetřují a ošetřují. Jeho zdravotní stav a diagnóza budou posuzovány na denní bázi a uvidíme, jak se to bude zlepšovat. Více budeme schopní říct v neděli,“ naznačoval Hnilička.

Před každým šampionátem pořádá IIHF mítinky k posuzování zákroků. Zástupce týmů ujišťují, co a jak se bude posuzovat, jak záleží na čistotě sportu a zdraví hráčů. Realita pak bývá jiná.

SESTŘIH: Slovensko - Česko 2:3. Úspěšný vstup do MS, skvělý Sedlák dal dva góly Video se připravuje ...

Kari Jalonen se po zápase se Slovenskem oprávněně divil, proč rozhodčí dodatečně neprověřili na videu zákrok na hlavu české čtrnáctky, který zaváněl otřesem mozku. Soupeř to chtěl řezat, v divoké první třetině mu to procházelo. Po ataku na Chlapíka vyloučili pouze Michala Kempného, který šel spoluhráče pomstít. V sobotu měla celá záležitost dohru.

„Neřešili jsme ani tak výkon sudích, jako jsme se spíš zaměřili na posouzení Kochova zákroku. V rámci možností, které mi regule mistrovství světa dovolují, jsem okamžitě jednal s několika sportovními manažery nebo rozhodčími. V sobotu jsme s Karim Jalonenem mluvili s jakýmsi šéfmanažerem rozhodčích a zákrok jsme znovu probírali,“ líčil manažer Hnilička.

Rosandičovým zákrokem se direktoriát musel zabývat automaticky, neboť slovenský hráč dostal vyšší trest. Český tým zároveň vznesl podnět, aby se vedení zabývalo i jednáním Patrika Kocha.

„Jde nám o jedno - o ochranu hráčů při takových zákrocích a co možná nejobjektivnější posouzení,“ vysvětlil Hnilička. „Regule turnaje říkají, že vedení šampionátu si tyto situace hlídá samo. Není potřeba, aby týmy podávaly podněty, my jsme to přesto udělali a teď čekáme na výsledek,“ dodal. Rozhodnuto mělo být ještě během dne, protože slovenský tým večer čeká střetnutí s domácím Lotyšskem.