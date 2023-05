Langhamer: Těžký zápas. Možná jsme měli v hlavách, že Filip odstoupil

PŘÍMO Z RIGY | V prvním zápase chytal Šimon Hrubec, proti Kazachstánu ukázali trenéři na něj. Marek Langhamer čelil jen 14 střelám, párkrát však uhasil hrozící pohromu. „Byl to těžký zápas. Ve druhé třetině jsme ustoupili od naší hry a Kazachstán dostal do hry. Možná jsme měli v hlavách, že Filip Chytil odstoupil,“ přiznal 28letý gólman po vítězství 5:1.

Nastoupil jste poprvé od přípravy s Rakouskem. Kdy jste se dozvěděl, že máte chytat?

„Dozvěděl jsem se to v sobotu. Těžko říct, jestli byl takový plán trenérů už před turnajem. Každopádně je vždycky lepší, když to víte předem.“

První střela na vás šla v 11. minutě, celkem Kazachstánci vystřelili čtrnáctkrát. Jaký byl zápas z vašeho pohledu?

„Těžký. Měli jsme super první třetinu, ale v hlavě asi trošku člověk zvolní a trošku se přizpůsobí jejich stylu. Ve druhé části jsme ustoupili od naší hry a Kazachstán se dostal do hry, takže jsme nebyli schopní se srovnat. Až zase ve třetí jsme byli tam, kde jsme měli být. Myslím, že rychlý gól na 3:1 nás uklidnil.“

Od druhé třetiny se po odstoupení Filipa Chytila točili jen tři centři. Měli jste s tím potíže?

„Kluci zase byli v tempu, to problém nebyl. Možná jsme měli v hlavách, že Filip musel odstoupit ze zápasu, to možná jo.“

Bylo těžké se koncentrovat i pro vás?

„Určitě jsem nepřemýšlel, jaký si dám steak. Hlavou se mi honily jiné věci. Třeba abychom nedostali na 2:2. Ten zápas jasný nebyl.“

Po svém prvním gólu měl soupeř další šanci. V tu chvíli hodně důležitý zákrok, že?

„Přesně. Měli jsme přípravu se Zdeňkem Orctem, takže věděl jsem, kdo je Michajlis a co bude dělat. Je to jedno z jeho oblíbených zakončení. Takže jsem tam schválně dal nohu ještě předtím, než vystřelil.“

Tušil jste tedy, co provede?

„Určitě. Když je to Michajlis nebo kdyby to byl Starčenko. Ty hráče znám ještě z KHL, mám je v paměti. V zápase vím, znám jejich čísla, takže když dostali puk a jeli na bránu, věděl jsem, kdo to je.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:48. Zbořil, 15:25. Kubalík, 41:06. Sedlák, 45:46. Košťálek, 58:59. Kubalík Hosté: 31:18. Muchametov Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Chytil, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Flek, Černoch, Voženílek. Hosté: Šutov (Bojarkin) – Danijar, Beketajev (A), Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Savickij, Grenc – Omirbekov, Musorov, Rachmanov – Kajyržan, Muchametov, Muratov. Rozhodčí Holm, Langin – Hofer, Niittyla Stadion Návštěva 3670 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 2 2 0 0 0 10:0 6 2. Kanada 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Česko 2 2 0 0 0 8:3 6 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:4 3 5. Kazachstán 2 0 1 0 1 5:8 2 6. Norsko 2 0 0 1 1 3:7 1 7. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0 8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0