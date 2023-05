Fiala posílil Švýcary: Pořád ještě nemáme zlato, chci tomu pomoct

Musíme si promluvit o Kevinovi. Ze Švýcarů začíná jít strach jako při sledování stejnojmenného thrilleru. Spousta hvězd z NHL se po skončení sezony nechtěla trmácet ještě na mistrovství světa. Švýcaři s tím problém moc nemají, další zvučnou posilou se stal Kevin Fiala. V neděli přiletěl do Rigy a v pondělí už s týmem trénoval. „Pořád ještě jsme nevyhráli zlato,“ naznačil, co je hlavním cílem jeho mise.

Švýcaři s posilami z NHL na rozdíl od jiných celků nemají moc problém. V turnaji vypadají od začátku velice dobře a přílet Kevina Fialy jejich sílu ještě umocnil. Koncem sezony měl potíže s kolenem a v play off hrál jen poslední tři zápasy úvodní série proti Edmontonu.

„Mluvíte malinko česky, že ano?“ zněl dotaz iSportu, jakmile usedl před novináře na tiskovce. „Malinko, trrrošku,“ odvětil roztomilou mateřštinou českých rodičů 26letý rodák ze švýcarského St. Gallenu. Potom se rozpovídal. Anglicky, nebo německy, podle toho, kdo se ptal.

„Je skvělé být tady znovu, reprezentovat Švýcarsko. Rozhodování bylo těžké, protože jsem nebyl zdravotně úplně v pořádku a musel nějakou dobu čekat. Proto mi to pár dní trvalo. Ale vrátil jsem se a jsem šťastný, že jsem v pořádku a můžu hrát. Jsem nadšený, že znovu můžu vidět kluky z týmu a jsem jeho součástí,“ povídal Fiala.

Na šampionátu startoval už třikrát, naposledy v roce 2019. Připojit se chtěl už před rokem, jenže jednal o novou lukrativní smlouvu. Nakonec uzavřel sedmiletý kontrakt za 55,125 milión dolarů. „Cítím se velmi čerstvý a mám obrovskou motivaci. Nebyl jsem na tomhle turnaji čtyři roky, jsem trochu starší, vyvinul jsem se jako hráč,“pokračoval útočník, který ve třech utkáních play off dal jeden gól a k tomu měl pět asistencí, předtím v základní části si v 69 střetnutích připsal 72 bodů (23+49), takže v průměru víc než bod na zápas.

Fiala je pátou posilou Švýcarů z NHL. Už dřív mužstvo posílili obránci Janis Moser (Arizona), Tim Berni (Columbus), který však ještě nebyl zapsán na soupisku, útočníci Denis Malgin (Colorado) a Nino Niederreiter (Winnipeg). V brzké době by se měli dostavit ještě bek Jonas Siegenthaler a útočník Nico Hischier z New Jersey. Oba jsou na cestě, hrát by měli ve čtvrtek proti Slovákům.

„Švýcarsko není velká země, pořád jsme nevyhráli zlato. Je pořád velmi brzy říct, jak náš tým vypadá. Soustředíme se na každý den a každý další zápas. Náš tým začal dobře, já chci taky co nejvíc pomoct. Uvidíme, kam to dotáhneme,“ dodal Kevin Fiala.

Po rodičích má české kořeny, ale sám je rodilý Švýcar a mimo sezonu tam žije. Zápas proti Česku pro něj bude jako každý jiný. „Jsem stoprocentní Švýcar. Trochu umím tenhle jazyk, znám některé kluky. Třeba Kubalíka, vlastně jen jeho. Ale bude to zajímavé,“ řekl. Vzájemný duel je plánován na neděli. Do té doby zbývá ještě spousta hokeje.