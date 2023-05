Naděje existuje! Chytil je tvrďák a mohl by si ještě zahrát… Co je s ním?

Je to otázka, která teď fanoušky nejvíc zajímá: Jak je to s Filipem Chytilem? Jak je zranění vážné? Z týmu žádné informace neuniknou. Logicky. Zdravotní stav největší hvězdy je střežený. Podle informací deníku Sport ale existuje naděje, že si ještě na MS zahraje. Je to tvrďák a i když poranění v obličeji není žádná sranda, udělá maximum, aby se na šampionátu objevil v akci. A to co nejdřív. „Jak ho znám, tak pro to udělá všechno,“ hlásí jeho agent Aleš Volek.

Byla to pecka, kterou lídr národního týmu dostal do obličeje. Pukem i hokejkou. Co přesně se mu stalo, není známé. Každopádně Chytil teď dost trpí.

„Kdyby to bolestivé nebylo, tak hraje. Zuby však vyražené nemá. Dál bych to nechtěl komentovat,“ řekl po dopoledním rozbruslení asistent Libor Zábranský.

Dnešní utkání s Lotyši (19.20 hodin) stoprocentně vynechá. A jak dál?

Národní tým potom má dva dny volna, ve čtvrtek ho čeká utkání se Slovinci. Což je soupeř z kategorie „povinná vítězství“, takže pokud by nebyl Chytil fit, není nutné, aby hrál rovnou. Není až tolik kam spěchat. Ty nejtěžší soupeři přijdou až na konci skupiny (v neděli Švýcarsko, příští úterý Kanada).

Právě v tuhle dobu bude přituhovat. Podle zdrojů Sportu je sice aktuální poranění vážné (ve smyslu, že to není žádná prkotina), ale není vyloučené, že se Chytil ještě objeví v akci. I kvůli tomu, že útočníka Rangers láká úspěch s národním týmem. Udělá pro něj všechno.

„Věřím tomu, že si na mistrovství ještě zahraje,“ potvrzuje jeho agent Volek.

Ten s ním během dneška mluvil po telefonu. „Určitě je to hodně bolestivé. Ale on je to bojovník, který udělá maximum, aby se dal do pořádku. Ovšem aby podával výkony, potřebuje být stoprocentně v pořádku,“ dodává jeho zástupce.

I on doufá, že se během léčení neobjeví další komplikace. Což, bohužel, také není vyloučené.

Chytil není v nemocnici, zůstává s týmem. Zuby vyražené nemá. Je pod dohledem Antonína Chocholy, lékaře národního týmu. Ale ani on, ani nikdo další jeho aktuální stav nekomentuje. Chochola je zástupcem přednosty Kliniky ortopedie Ústřední vojenské nemocnice, takže Chytilovi i dalším marodům v mužstvu nabízí stoprocentní lékařskou péči. Je to uznávaný odborník.

„Doktoři a fyzioterapeuti se o ně starají perfektně, dělají všechno, co můžou.“ kvituje to kouč Zábranský.

Studio iSport.cz k utkání Lotyšsko - Česko • Foto iSport.cz

Pokud jde o Filipa Chlapíka, u něj je také otázka, kdy se vrátí do akce. Na minulý zápas s Kazachstánem se objevil v hledišti, když se s dalšími hráči, kteří nehráli, posadil na tribunu, aby spoluhráčům fandil na dálku. Což je dobrá zpráva.

Národní tým si vybírá velkou smůlu. Se zlomenou čelistí nastupuje Jiří Smejkal, jenž se zranil při tréninku, kdy nešťastně dostal hokejkou spoluhráče. Chlapík je mimo hru poté, co ho nevybíravě srazil Patrik Koch, slovenský obránce.

No a Chytil inkasoval ránu pukem i holí během první třetiny včerejšího zápasu se Slováky.

Dost velký pech na to, že se turnaj teprve rozjíždí…

Pozitivní je, že Češi zvládli úvodní dvě utkání vítězně. „To je super. Chceme vyhrát každý zápas, vstup se nám povedl a za to jsme šťastní. Radost jen kalí zranění. To je špatně,“ dodává kouč Zábranský.

Kouč Jalonen po včerejším utkání vyjádřil naději, že po nešťastném úvodu může přijít šťastný konec…

Dobrou zprávou je, že existuje reálná naděje, že Chytil ještě zasáhne do hry.