Fenomén Sedlák. Před brankou neuhne, říká Jandač. Brání extraligu

Útočník Lukáš Sedlák během půlroku v české extralize ukázal, že ji zcela převyšuje. Po zásluze se stal Hokejistou sezony. Má jít do Evropy za další výzvou? K tomu nedojde, v Pardubicích uzavřel dlouhodobý kontrakt do roku 2028. Přitom mohl hrát ve Švýcarsku, kam ho po jeho konci v NHL lákali.

V iSport.cz studiu během zápasu s Lotyšskem na mistrovství světa probral přednosti třicetiletého forvarda trenér Josef Jandač. „Své postavení každopádně musí ještě potvrdit, v extralize je krátce. Jeho předností je, že to má v hlavě srovnané. Je poctivý. Ví, co chce. A jako hráč je ceněný pro poctivou hru. Jeho styl má blízko do NHL. Je dravý, fyzický. Nejlepší je v předbrankovém prostoru. Neuhne, zaparkuje se před brankářem. To jsou vlastnosti důležité pro každý tým.“

Plyne z toho, že Sedlák platí za nejlepšího českého borce, který nepůsobí za oceánem? „Nezapomínejme, že tu máme Romana Červenku pravidelně potvrzujícího svou kvalitu ve Švýcarsku, kde vyhrál bodování, a to v týmu, který nepatří do topu. Sice nechodí tolik před bránu, ale zase jeho přihrávky a myšlení Sedlák nemá,“ popisuje bývalý kouč Sparty, národního týmu i ruského Magnitogorsku.

Na srovnání Sedláka s Červenkou přitom klidně mohlo dojít, kdyby českobudějovický rodák vyslyšel volání z NLA. „Nechtěl tam. V osmnácti letech odešel do zámořské juniorky, zkoušel prorazit v NHL, byť hlavně ze začátku nastupoval v AHL. A hlavně teď chtěl zůstat s bývalými spoluhráči z Čeljabinsku Romanem Willem a Tomášem Hykou. Pardubice tuto trojici dokázaly zaplatit,“ všiml si redaktor deníku Sport Ondřej Kuchař.

Jejich přátelství jim na východě Čech může dlouho vydržet. „Pardubice v nich mají reálnou kostru týmu. Je ale podle mě škoda, že konkrétně Sedlák se nachází v Pardubicích. Sice jsme rádi, že jej můžeme vidět, zvedá úroveň soutěže, zároveň bychom mu přáli lepší angažmá,“ naráží Kuchař na evropské možnosti.

Na tohle konto ovšem Jandač kontruje. „Extraliga není vůbec špatná. Ve Švýcarsku se víc bruslí, ale je tam velký rozdíl mezi top týmy se špičkovými cizinci a horšími celky mající domácí průměrné hokejisty. Naopak ve Švédsku nepoznáte rozdíl mezi první a čtvrtou lajnou. U nás zase převládá taktika, převládá ten třinecký či finský hokej. Jenže účel svědčí prostředky, ne vždy hezká hra vítězí. A hlavně se ukazuje třeba v Lize mistrů, že konkrétně švýcarské soupeře dokážeme porážet. Obecně lze tvrdit, že v každé lize se hraje odlišný hokej.“

Jandač se přece jen vrátil k dost možná dlouholetému Sedlákově působení v Tipsport extralize. „Bavíme se o jeho smlouvě do roku 2028, ale kluci často mívají výstupní klauzule, takže se třeba ještě někam podívá. A je třeba dodat, že i u nás někteří hráči dostávají takové peníze, že se jim ani nevyplatí chodit ven. Nebýt války na Ukrajině, patrně by hrál v Rusku druhou nejlepší ligu světa po NHL,“ uzavřel čtyřiapadesátiletý trenér.