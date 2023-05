Ups, Cehlárikovi utekl v nájezdu puk. Takhle bych to jel já, pobavil Antoš

Sebevědomou Kanadu dotlačili až k nájezdům a klidně ji mohli srazit i za tři body. Jenže slovenští hokejisté měli v klíčových momentech třetího duelu na mistrovství světa v Rize smůlu, po boji ve skvělém představení padli 1:2 po nájezdech . Ani v nich jim štěstí nepřálo. Zkušený útočník Peter Cehlárik šel do nájezdů přes bolest, po zablokované ráně pukem odstoupil na konci druhé třetiny. A puk mu při rozjezdu kličky utekl do rohu, vůbec nezakončil.

„Ten byl jako já,“ pobavil pohotovým komentářem bývalý útočník a televizní expert Milan Antoš v přenosu České televize. „Takhle bych to dal já. Na Spartě jsem to přesně takto nechal za sebou...“

Milan Antoš v elitní soutěži odehrál 598 zápasů za Slavii, Jihlavu, Plzeň a Ústí, nasbíral 335 bodů (132+203). Se Slavií získal ligové stříbro (2004), s Plzní bronz (2000).

V komentářích umí být ostrý, nicméně reakce na Cehlárikův nájezd nebyla posměšná. Spíš si dělal legraci sám ze sebe, protože technické finesy a kličky nebyly jeho doménou. V reprezentaci Antoš nikdy nehrál, zatímco Cehlárik má ze tří světových šampionátů takřka bod na zápas (16/ 7+8)

K tomu má sedmadvacetiletý Peter Cehlárik i bohaté mezinárodní zkušenosti. Hrával NHL za Boston (40/ 5+6), ruskou KHL za Omsk (52/ 14+23), švýcarskou ligu za Zug (38/ 6+18) a švédskou ligu za Luleu a Leksand (222/ 50+53). Se Slovenskem má bronz z olympiády (2022), Kanadě dával gól na 1:1. Hodně šikovný útočník, výborný střelec. Ze tří duelů akuálního šampionátu má 3 body (1+2).

Do nájezdů šel přes bolest, na konci druhé části z bitvy odstoupil. „Ve druhé třetině jsem blokoval střelu, pak jsem to ještě zkusil, ale už to nešlo,“ popisoval pro slovenské novináře. Zůstal na střídačce, hecoval parťáky. Když přišlo na nájezdy, šel do nich.

Hudáčkův ostrý atak a trest do konce zápasu. Podívejte se. Video se připravuje ...

Cehlárik jel jako čtvrtý v pořadí. Před ním uspěl pouze Richard Pánik. Markovi Hrivíkovi puk při kličce utekl, Matúš Sukeľ trefil tyč. Za Kanadu skóroval pouze Cody Glass z Nashvillu. Jacka Quinna, Adama Fantilliho a Tylera Toffoliho vychytal Samuel Hlavaj.

„Zkusil jsem to a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ glosoval Cehlárik nepovedenou kličku. Když si chtěl puk z forhendu posunout na bekhend, puk mu ze špičky hole utekl do rohu. „Důležitější je, jestli budu hrát v dalších zápasech.“ Ve čtvrtek Slováci hrají proti Švýcarsku (19.20).

Hned po Cehlárikovi v nájezdu technicky uspěl Martin Chromiak. Jenže Michael Carcone vyrovnal na 2:2. Poté se pořadí otočilo, začínali Kanaďané. Glass a Carcone neuspěli, Pánik a Nemec mohli urvat bonusový bod a ceněné vítězství. Střelami ovšem Samuela Montembeaulta z Montrealu nepřekonali. V osmé sérii se trefil Quinn a Chromiak úspěšný pokus nezopakoval.

„Byla to otevřená partie,“ líčil Cehlárik. „Kanaďané nás možná trochu podcenili, dali nám víc prostoru, mohli jsme navýšit náskok. Jenže nás přibrzdila vyloučení. Kluky ale musím pochválit, ve třetí třetině podali všichni výborný výkon. A Samuel Hlavaj byl opravdu výborný.“

Pro nadcházející bitvy musí slovenský tým podle Cehlárika zlepšit disciplínu. „Oslabení jsme hráli výborně, čistili jsme předbrankový prostor, blokovali přihrávky přes osu a Samo chytal výborně, ale musíme hrát víc disciplinovaně. Znovu jsme dostali pětiminutový trest.“

Tresty pět plus do konce už inkasovali Mislav Rosandič proti Česku za faul kolenem (2:3) a Libor Hudáček s Kanadou za nebezpečnou hru a naražení na hrazení. I kvůli tomu jsou Slováci po třech zápasech nejtrestanějším týmem šampionátu, celkově nafasovali 78 trestných minut.

Bilanci zkresluje 50 minut Rosandiče a Hudáčka, nicméně 14 dvouminutových trestů je také hodně. Víc jich v tuto chvíli mají pouze Kanaďané (17). Pro srovnání, nejslušnějším týmem jsou rychlonozí Američané, za tři zápasy mají pouze 12 trestných minut.