ANALÝZA: Češi hrají průměrně, v TOP formě Červenka. Ostatní musí přidat

Kari Jalonen dobře rozpoznal během utkání s Lotyšskem, že některé formace nefungují. Začal je postupně prohazovat, zkoušet nové varianty. Tudy by mohla vést cesta. Pokud Češi chtějí na turnaji uspět, nesmí se spoléhat pouze na elitní útok. Jedenáct hráčů, kteří odehráli minimálně dva zápasy, ještě nezaznamenalo jedinou přihrávku na střelu do slotu. Když vezmeme v potaz pouze silnější šestici týmů (na papíře), průměrně se hráči dostávají k přibližně 1,5 střelám ze slotu. Mezi Čechy se na tohle či vyšší číslo zatím dostalo pouze pět hráčů (Červenka, Kubalík, Tomášek, Sedlák, Chytil).

Pochvalu zaslouží i Flek

Jestli je někdo, kdo si z dalších útočníků vede dobře, je to Jakub Flek. Nadprůměrně si vede i Jiří Černoch. Dál nikdo. A to je prostě skutečně málo. Žádný jiný český hráč nezískal pro Česko více přesilovek než právě útočník Komety. K tomu zaznamenal 1,26 přihrávek na střely do slotu. Po Červenkovi a Sedlákovi nejvyšší hodnota. Výborně využívá i svoji rychlost, se 7,54 úspěšnými vstupy do útočného pásma mu patří druhé místo za Michalem Kempným (9,67).