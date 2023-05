Recepty pro Jalonena: Vejmelka i modlitby. Pro posily není prostor

Video se připravuje ... První porážka s Lotyšskem ještě víc otevřela pytel problémů českého týmu. Starostí však měl trenérský štáb v čele s Karim Jalonenem až nad hlavu od začátku šampionátu. „Tohle u žádné reprezentace nepamatuju,“ přiznal ohledně zranění, která během necelého týdne v Rize pokosila tři útočníky. Deník Sport a web iSport.cz přináší pět vážných i odlehčených receptů, jak misi ve skupině co nejzdárněji dotáhnout.

Vyvézt Vejmelku z garáže Po Lotyšsku namíchly Šimona Hrubce opakované dotazy na smolný gól proti Slovákům. Karel Vejmelka se tvářil vážně už po rozbruslení. Pak seděl na střídačce. Luxusní bourák ještě nevjel do české branky, což je záhada. Řeší to všichni, rýpnul si i kanadský kouč Andre Tourigny, pod nímž „Vegg“ chytá v NHL za Arizonu. Hrubcovi na šampionátu teče do lodi, Marek Langhamer chytal prvně od přípravy s Rakouskem. Poslat Vejmelku jen na Slovince a zase zaparkovat? Ne, zaslouží pořádnou šanci. 2,90 Takový brankový průměr měl po dvou odchytaných zápasech Šimon Hrubec. Řadil se s ním na dvanáctou příčku v turnaji. Na tréninku hokejové reprezentace před utkáním proti Slovinsku nechyběl brankář Karel Vejmelka • Foto Michal Beránek / Sport

Víc gólů od ostatních I po zranění Filipa Chytila je první útok jasně nejlepší českou lajnou. Lukáš Sedlák měl skvělý start a k Romanu Červenkovi s Dominikem Kubalíkem zapadl výborně, i když ve středu chyběl na tréninku. Všichni tři byli herně odskočení. Ale je potřeba, aby se v koncovce přidali ostatní. Čtvrtá formace Jiřího Černocha dala důležitý první gól Lotyšům, měla spoustu dalších šancí, které nevyužila, ale odvedla dobrou práci. Michael Špaček dostává velký prostor, tvoří hru, rozdává puky, ale zatím to nikam nevedlo. I další potřebují najít cíl. 11 Tolik branek zatím nastřílel český tým. Čtyři dali obránci, zbytek si rozdělili tři útočníci Dominik Kubalík (3), Lukáš Sedlák (3) a Roman Červenka (1). Kapitán hokejové reprezentaci Roman Červenka při střetu s Karlisem Čukstem z Lotyšska • Foto Michal Beránek / Sport

Trpělivost s přesilovkami Na Českých hrách byly přesilovky jalové. Sedne si to, vyladíme, jako vždy… Týden se sešel s týdnem. Na šampionátu v Rize tým skóroval v početní převaze čtyřikrát, třikrát proti Kazachstánu. Při vší úctě, tohle moc o ničem nevypovídá. Proti Lotyšsku pak ze tří výhod opět nula. Obránci se nedostanou blíž a střílejí z dálky. Jako Jan Košťálek, když dostane nabito. Trefí blokujícího hráče, přihrávky se odrazí od holí soupeřů. Chce to trpělivost. Vytrvat, nefňukat a nevymýšlet. Přijde to. 33,3 Tolik procent přesilovek využil český tým. Dal z nich čtyři góly, tři Kazachstánu. Čeští hokejisté potřebují zlepšit přesilovky • Foto Michal Beránek / Sport

Zdravotnický kurz a kostel „Tohle u žádné reprezentace nepamatuju,“ přiznal Kari Jalonen. Už v přípravě měl úraz Roman Červenka, vypadl David Jiříček. Na šampionátu se zranili už čtyři hráči. Jiří Smejkal je limitován obličejovým krytem, Filip Chlapík má bolestivý štempl v horní části těla, prý krční páteř, nebo rameno. Filipu Chytilovi je po zranění v obličeji jednou dobře, jindy zle. Ve středu netrénoval, stejně jako Lukáš Sedlák, s kterým to navíc vypadá spíš hůř, než lépe. A nepřiznaných šrámů je v týmu víc. Takže by nezaškodilo udělat si zdravotnický kurz a zajít do kostela. Ale možná stačila otočka pro štěstí v mixzóně. 5 Tolik hráčů se vážně zranilo během šampionátu. Jiří Smejkal a Jiří Černoch se do hry vrátili, Filipové Chlapík s Chytilem zatím nikoli. Lukáš Sedlák ve středu netrénoval. Český útočník Filip Chytil na dobrovolném tréninku s obličejovým krytem • Foto Michal Beránek / Sport