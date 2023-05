MS ONLINE: Švédská kanonáda, večer Slováci proti Švýcarům i mlčící Němci

Skupina A

Maďarsko - Švédsko

SESTŘIH: Maďarsko – Švédsko 1:7. Jasná výhra hráčů Tre Kronor, čtyři asistence Tommernese Video se připravuje ...

Hokejisté Švédska vyhráli i čtvrtý zápas na mistrovství světa, když v základní skupině A v Tampere deklasovali nováčka mezi elitou Maďarsko 7:1. Dotáhli se díky tomu o bod za vedoucí tým skupiny USA. Seveřané vedli 6:1 už po dvou třetinách. Dvakrát skóroval útočník Jacob de la Rose, čtyři nahrávky zaznamenal bek Henrik Tömmernes, útočník Lucas Raymond dal gól a na dva přihrál.

Švédové, jimž dosud sebral bod pouze severský rival Finsko, rozhodli hned v nástupu do utkání. Po 93 sekundách otevřel skóre Lindberg. Pak sice oslabil výběr Tre kronor faulem Sörensen, ale Seveřané dokázali i přesto Maďary rozebrat parádní akcí, kterou zakončil povedenou ranou z kruhu do horního růžku De la Rose. Kiss sice o chvilku později využil zakrytý výhled švédského gólmana Wallstedta a rozjásal Maďary, ale to bylo z jejich strany vše. Ještě do přestávky vrátil favoritovi dvoubrankový náskok Everberg.

Zatímco úvodní dějství vyhráli Švédové na střely mezi tyčky 15:9, zbytek zápasu se zcela proměnil ve hru kočky s myší. Favorizovaní Seveřané zcela dominovali. Druhou třetinu opanovali na přesné rány 19:0, třetí 17:0 a celkem tedy 51:9.

Švédové převahu promítli i do skóre. Ve 25. minutě prostřelil gólmana Horvátha z kruhu na bližší tyčku Petersson a pouhou sekundu před koncem prvního z trestů na maďarské straně využil přesilovku pět na tři. Další branku přidal ve 38. minutě Berggren a o 43 sekund později slavil druhý dnešní zásah de La Rose.

Třetí dvacetiminutovka se dohrávala už jen z povinnosti. Horváth si v ní přesto zachytal. Inkasoval už ale pouze jednou z hole Raymonda, při jehož trefě dovršil čtvrtou nahrávkou parádní představení bek Tömmernes.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:36. Kiss Hosté: 01:33. Lindberg, 05:13. de La Rose, 17:50. Everberg, 24:17. Petersson, 37:37. Berggren, 38:20. de La Rose, 48:48. Raymond Sestavy Domácí: D. Horváth (Bálizs) – Stipsicz, Fejes, Szabó, Hadobás, Kiss, M. Horváth, Szirányi, Garát – Galló, Hári (A), Papp – Sofron, Bartalis (A), Erdély – Terbócs, Sebők, G. Nagy (C) – Vincze, K. Nagy, Kóger. Hosté: Wallstedt (J. Johansson) – Sandin, Liljegren, Tömmernes, A. Lindholm, Nemeth, Bengtsson, Pudas – Raymond (A), Carlsson, Berggren – Petersson, P. Lindholm, Grundström – Zetterlund, Lindberg, Everberg – Silfverberg (C), de La Rose (A), Sörensen – Nylander. Rozhodčí Hunnius, Sewell – Constantineau, Hofer Stadion Nokia Arena, Tampere Návštěva 6566 diváků

Dánsko - Německo

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Dichow (Sorensen) – Lassen, M. Lauridsen, A. Koch, Jensen Aabo (C), O. Lauridsen, Krogsgaard, Gammelgaard – N. Jensen, Ehlers, Russell (A) – Storm, Poulsen, Boedker (A) – Aagaard, Scheel, Andersen – Bau Hansen, Wejse, Olesen. Hosté: Niederberger (Strahlmeier) – Seider, M. Müller (C), Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner – Peterka, Kahun (A), Noebels (A) – Soramies, Ehl, Sturm – Kastner, Wiederer, Tiffels – Tuomie, Schütz, Varejcka. Rozhodčí Hribik (CZE), Langin (CAN) – Briganti (USA), Yletyinen (SWE). Stadion Nokia Arena, Tampere.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12 2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11 3. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8 4. Finsko 4 2 0 1 1 11:12 7 5. Francie 4 0 1 2 1 10:13 4 6. Maďarsko 4 0 1 0 3 6:19 2 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:17 1 8. Německo 3 0 0 0 3 5:8 0

Skupina B

Švýcarsko - Slovensko