Slováci řeší opačný „problém“ než Češi. Lašák: Za gólmany jsem šťastný

Stanislav Škorvánek (27) z Michalovců a Samuel Hlavaj (21) ze Slovanu Bratislava se blýskli excelentními výkony. První nastoupil proti Česku (2:3) a Lotyšsku (2:1), druhý trápil favorizovanou Kanadu (1:2sn). „Hlavaj? Nejlepší hráč zápasu!“ uznale ocenil i kanadský matador Milan Lučič, vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Spokojený je i Ján Lašák. Trenér gólmanů, který má z mistrovství světa kompletní sbírku medailí (zlato 2002, stříbro 2000, bronz 2003) a extraligové tituly slavil s Pardubicemi (2005) i Libercem (2016).

„Jsem šťastný, jak nám proti Kanadě pomohl Samuel Hlavaj,“ komentoval Lašák pro Sportnet.sme.sk. „Potvrdil, co jsme od něj očekávali. Je vysoký, má silné nohy. Kanaďané hodně využívají křížné přihrávky, potřebovali jsme v bráně člověka, co to bude stíhat.“

Rád je i proto, že po nominaci dostával spoustu negativních ohlasů. Mimo hru byli zkušení Patrik Rybár, Adam Húska i Július Hudáček (všichni KHL) a z NHL nedorazil ani Jaroslav Halák. „Viděl jsem a slyšel řeči tolika ‚odborníků‘...“ líčil Lašák.

„Vypisovali, nebo mi to i osobně říkali, že bychom neměli brát brankáře, který ve Slovanu zase tak moc nechytá. Jenže my Samuela známe od patnácti let a vidíme ho na trénincích. Samozřejmě, mistrovství ještě nekončí, čeká nás kopec hokeje, ale s premiérou se popasoval excelentně. Debut je klíčový a on v něm zanechal vynikající dojem.“

Lašák chválil i Škorvánka, který je na seniorském šampionátu také poprvé. „Kdo ví, jak to teď trenérům zamotá hlavy,“ dodal s úsměvem. V Rize je jako třetí slovenský gólman ještě Dominik Riečický (31) z mistrovských Košic, který do zápasů ještě nenaskočil.

Po závěrečné nominaci si své užili i rodiče Samuela Hlavaje, který bude od nadcházející sezony oblékat plzeňský dres v české extralize. Urostlý mladík začal přípravu na šampionát nulou proti Švýcarům, ale pak měl i slabší momenty. Řada slovenských fanoušků ho odepisovala.

„Na Slovensku je pět milionů hokejových trenérů,“ pokrčil rameny Hlavajův táta Martin. „Většina lidí vůbec neví, co všechno je za tím, aby se chlapci dostali na šampionát, co všechno v životě vydřeli. Hodnotí jejich výkony na základě jednoho přípravného zápasu a často dávají chyby za vinu jen brankářům. Ano, Samuel měl v přípravě světlé momenty i chyby, které sám přiznal. I tak působil sebevědomě, takže jsme tajně doufali, že se v nominaci objeví.“

Proti Kanadě měl Hlavaj 42 zákroků. Z osmi nájezdů po nerozhodném prodloužení dostal jen tři branky. „Když lapačkou vychytal kapitána a hvězdu NHL Tylera Toffoliho? To byl perfektní zákrok, měl jsem husí kůži po celém těle,“ neskrýval brankářův otec. „S manželkou jsme věřili, že dost nájezdů chytí, ale také jsme věděli, že nebude stoprocentní. To se nedá. Ale každý rodič svému dítěti věří.“

Další ostré testy pro slovenské brankáře a celý tým přijdou. První těžký už ve čtvrtek, kdy je čeká našlapané a sebevědomé Švýcarsko. To zatím neztratilo ani bod a nedostalo gól (Slovinsko 7:0, Norsko 3:0, Kazachstán 5:0).

„Víme, že nás ještě čeká dlouhá pouť, nechceme lítat v oblacích,“ uvedl Ján Lašák. „Ale jsem rád, že se chlapcům daří. Dobře víme, jak kritický umí být slovenský fanoušek. Nejenom na šampionátu, ale už i v přípravě museli hráči i trenéři snést hodně kritiky. Proto mě těší, že je to zatím velmi dobré. Ale ještě jednou podotýkám – zatím.“