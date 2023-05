Manželka vytáhla transparent, Kubalík vyrovnal rekord: Dárek k narozeninám

Věděl jste, co se vám povedlo?

„Tohle teď neřeším, i když se to hezky poslouchá. Je to příjemné, ale docením to až někdy později. Doufám, že nejsem u konce a že se mi bude dařit dál. Nehodlám nic měnit a doufám, že to bude pokračovat a bude to padat mně nebo ostatním.“

Nicméně byl jste nejrychlejší ze všech, dokonce rychlejší než David Pastrňák, když se vám to povedlo v pěti utkáních. To už za něco stojí, ne?

„Nedá se to srovnávat. Každý zápas a turnaj je jiný. A Pasta je odskočený, to já moc ne. (usměje se) Takhle bych to zhodnotil.“

V hledišti se od úvodu zápasu objevily transparenty, na nichž stálo, ať dáte gól, protože vaše manželka Klára má v den zápasu narozeniny. Všiml jste si jich?

„Dala je tam moje rodina. Manželka má zrovna tuhle sobotu narozeniny. Snažil jsem se, abych jí mohl dát dárek. Myslím, že gólem a vítězstvím se to splnilo.“

Co byste jí vzkázal?

„To jí řeknu až potom. Ale psali jsme si a volali.“

Chodí manželka na hokej s plakáty často?

„Ne, udělala to jen tady. Ani nevím, kde to sebrali. Možná ve fanzóně. Bylo příjemné to vidět.“

Je pro vás velkou vzpruhou, že vás do Rigy dorazila podpořit rodina?

„Je to super, člověk chce mít u sebe ty nejbližší. Nechci na to být sám. Rád vypustím hokej z hlavy, zajdu si na kafe, popovídám si o něčem jiné. O dětech, rodině, manželkách. Jsem rád, že jsme jim věnovali vítězství.“

Jak těžká k němu vedla?

„Výsledek 2:0 tomu úplně neodpovídá, ale myslím, že jsme měli šance na to, abychom dali víc gólů. Jeli jsme dva sami na bránu, ale nepadlo to tam. Kromě druhé třetiny, kdy jsme jim nabídli přesilovky, to bylo dobré.“

Takhle poměrně poklidný zápas přišel vhod?

„Jo, myslím, že to bylo dobré. Samozřejmě druhá třetina nás stála spoustu sil, valilo se to na nás, měli jsme spoustu vyloučených. To je něco, čím nechceme soupeře dostat na koně. Na druhou stranu kluci to zvládli fantasticky v oslabení, a co prošlo, chytil Karel (Vejmelka). Spoustu střel jsme zblokovali. Za mě super.“

S předstihem jste si navíc zajistili postup do čtvrtfinále. To je taky příjemné, ne?

„Je to věc, kterou jsme chtěli. Teď nás čekají dva zápasy, které budou velký test. Ale kvůli takovým zápasů, jsme tady.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 12:33. Kubalík, 18:43. Flek Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Nörstebö, Lilleberg, Johannesen (A), Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul, Hansen – Valkvae Olsen, Berg-Paulsen, Vikingstad – Trettenes (A), Martinsen, Olimb (C) – Olden, E. Salsten, Haga – Steen, H. Salsten, Hoff – Vesterheim. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka (A), Kubalík – Beránek, Flek, Černoch – Smejkal, Špaček, Tomášek – Chlapík, Lenc, Kaut – Voženílek. Rozhodčí Schrader, Stolc – Cattaneo, Kroyer Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 5348 diváků