Vémola vs. Kincl? Hokejisté budou v Rize koukat: Karlos má brutální sílu!

PŘÍMO Z RIGY | Za rok by se v největší české hale moc rád ukázal na ledě. Při domácím šampionátu. Teď v sobotu ale O2 arena patří MMA. Souboj mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem v rámci Oktagonu si nenechají ujít ani hokejoví reprezentanti. „Je to velká událost, budeme koukat,“ řekl obránce Michal Kempný po vítězném zápase s Nory (2:0). Budou mít k ruce prvotřídního experta. Michala Hamršmída, kondičního trenéra, a mistra světa v MMA. „Bude to souboj dvou odlišných bojovníků,“ hlásí „Háša.“

Jsou v Rize kvůli hokeji. O tom nikdo nepochybuje. Zatím se jim daří, po vítězství nad Norskem už splnili první dílčí úkol. V předstihu si zajistili postup do čtvrtfinále.

Bojovný výkon proti urputným Norům ukázal, že se dokážou semknout. Právě to je jediný recept na úspěch poté, co tým kvůli zranění museli opustit Filip Chytil a Lukáš Sedlák.

Ale na sobotní večer si od hokeje na chvíli odpočinou. Usadí se k MMA. „Oběma půjde o hodně,“ těší se obránce Kempný na nejsledovanější souboj. Vémola versus Kincl.

„Sedneme si jako celý tým do společenské místnosti na hotelu, zapneme to a budeme fandit,“ hlásí Kempný, jenž je velký znalec MMA. „Opravdu tomu rozumí. Stejně jako Červus (Roman Červenka). Někdy se až divím, co všechno o tom ví,“ přiznává Hamršmíd, jenž stál u toho, když se MMA scéna v Česku pomalu šplhala na výsluní.

Kempný nechce předpovídat, jak souboj dopadne. „Je to nevyzpytatelný,“ hlásí opora české defenzivy.

A jaký je názor toho nejpovolanějšího? Web iSport.cz poprosil právě Hamršmída, světového šampiona v MMA, aby zkusil dát svůj odborný pohled na bitvu mezi Vémolou a Kinclem. Chvíli váhal, protože je v Rize přece kvůli hokeji.

Ale pak svoje postřehy dodal. Tady jsou:

„Bude to souboj dvou odlišných bojovníků, Patrik je jeden z nejchytřejších a nejtechničtějších MMA sportovců, oproti tomu Karlos má brutální sílu a neskutečnou vůli jít si za svým. Bude to o tom, kdo si protlačí svůj styl, a o tom, jestli Patrikova bojová vychytralost dokáže porazit brutální Karlosovu sílu a odhodlání uspět za jakoukoliv cenu. Za mě mají oba stejnou šanci vyhrát, je to MMA.“

Kempný tenhle bojový sport hodně sleduje, zná se dokonce s promotérem Ondřejem Novotným z Oktagonu.

Zápas se uskuteční ve stejné hale, v níž za rok v tuhle dobu bude hokejový šampionát. Což je akce, která Kempného a spol. láká ještě mnohem víc.

Tam už chtějí být přímo v akci. Nekoukat jenom v televizi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 12:33. Kubalík, 18:43. Flek Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Nörstebö, Lilleberg, Johannesen (A), Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul, Hansen – Valkvae Olsen, Berg-Paulsen, Vikingstad – Trettenes (A), Martinsen, Olimb (C) – Olden, E. Salsten, Haga – Steen, H. Salsten, Hoff – Vesterheim. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka (A), Kubalík – Beránek, Flek, Černoch – Smejkal, Špaček, Tomášek – Chlapík, Lenc, Kaut – Voženílek. Rozhodčí Schrader, Stolc – Cattaneo, Kroyer Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 5348 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 5 5 0 0 0 22:4 15 2. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13 3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11 4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8 5. Slovensko 5 1 0 2 2 10:14 5 6. Norsko 5 1 0 1 3 5:11 4 7. Kazachstán 5 0 2 0 3 10:21 4 8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0