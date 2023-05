Polomrtvý Vémola před fanoušky ožil, Kincl bere odvetu osobně: Zabiju ho

Dá se říci, že první zápas mají už za sebou. Oba totiž v pátek splnili váhový limit střední divize do 83,9 kilogramu. Karlos Vémola vypadal na oficiálním vážení o poznání hůř. A není divu, kdysi zápasil dokonce v těžké váze. Před odvetou s Patrikem Kinclem prý musel stáhnout dvanáct kilogramů za pouhé dva dny.

„Říkali mi, že to nezvládnu, ale jsem tady. A v sobotu budu dvojitý šampion, bejby. Děkuji všem, co poženete Terminátora. Všem, co jste věřili, že to dám. Všem, co věřili, že Terminátor nepatří do starýho železa. A pokud nás přijdete podpořit na veřejné vážení, tak vám za to budu strašně vděčnej,“ řekl vysílený Vémola do kamery.

„Co se týká váhy, tak jsem příjemně překvapený, že skoro všichni váhu trefili. Karlos? Úplně s přehledem, i když byl polomrtvý,“ říká s uznáním Pavol Neruda, slovenský promotér Oktagonu. „A ještě v sobě dokázal najít sílu – v tom on je opravdu jedinečný – a vypromoval veřejné vážení, pozval tam lidi. V momentě, kdy musí být v úplně strašném stavu. Fakt klobouk dolů. Patrik Kincl vypadal svěže, připraveně, až nebezpečně.“

A opravdu, stávající šampion působil relativně energicky. Právě Kincl ale dříve zápasil v nižší velterové váze (do 77 kg), splnit limit do 84 pro něj tak nebylo tak obtížné jako pro Terminátora.

„Jsem ku**a šťastný. Já ho zabiju. Určitě!“ prohlásil razantně Kincl. „Vážení přátelé, po pěti letech je to konečně tady. Je to něco, za čím jsem si šel celou dobu, už jsem myslel, že je to ztracený, ale je to tady. Vytrvalost, houževnatost, disciplína vás vždycky dovede tam, kam chcete. Takže věřte v sebe, a pak to vždycky dobře dopadne,“ dodal třiatřicetiletý bijec.

Slova o „zabití“ slyšel i rival. „On už toho řekl hodně a nikdy to neudělal. Zítra bude mít možnost, ale nevím, jak by to chtěl udělat,“ reagoval Vémola.

Na odpoledním veřejném vážení (show pro fanoušky), kde už byli oba po najedení, tedy doplnění cukrů a tekutin, působil suverénněji Terminátor. Na Kinclovi byla znát určitá nervozita z vypjatého okamžiku, souboj zkrátka bere možná až příliš osobně.

A co lze od velkého střetu očekávat? Terminátor je léta zvyklý na prakticky tentýž styl boje. Jeho silná stránka je ve wrestlingu a boji na zemi, jemuž se učil už od šesti let v zápasení. Půjde-li vše podle jeho plánu, dojde na klasickou Vémolici.

Kincl dostal v polské organizaci KSW přezdívku „Inspektor“ a v jistém smyslu jej opravdu vystihuje. Jeho styl boje je přemýšlivý, soupeře vždy předem detailně analyzuje. Nelze předpokládat, že by opakoval chyby z prvního duelu v roce 2018. Využije nejspíš mnohem víc své schopnosti v postoji. Má za sebou přece i dva povedené zápasy v boxu. Tato odveta každopádně slibuje hodně silný zážitek.