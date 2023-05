Zlatý kapitán drží palce! Výborný zářil na kurtu s Kollerem: Malej a velkej...

U televize fandí a drží palce, aby to hokejová reprezentace dotáhla na MS v Rize co nejdál. Ale k tomu si David Výborný, pětinásobný mistr světa a rekordman v počtu zápasů za český národní tým (218), stihl zorganizovat a ještě k tomu vyhrát tenisový turnaj! Ovládli ho ve čtvrtek spolu s fotbalovým habánem Janem Kollerem! „Jsme dobrej tým. Malej a velkej,“ pousmál se Výborný, jenž měří o víc než dvacet centimetrů méně.

Právě někdejší prvotřídní centr, kapitán zlatého týmu z Vídně z roku 2005, uspořádal tenisový turnaj, jehož se v minulém týdnu zúčastnila řada sportovních hvězd. Hrálo se ve Střešovicích a na konci mohl Výborný předat pohár sám sobě!

„Takže je ve správných rukách,“ smál se bývalý útočník, jenž je zároveň spolu s kamarádem Václavem Černochem majitelem úspěšné developerské společnosti SKYHILL, která se zaměřuje na byznys s realitami.

Právě tahle firma turnaj uspořádala a pozvala na něj nejenom sportovce, ale i byznysmeny a obchodní partnery. Výbornému se v podnikání daří, jeho společnost se specializuje na nákup a rekonstrukci nemovitostí v centru Prahy. Byznys mu šlape. Přesně ve stylu jeho úspěšné hokejové kariéry.

Na kurtech vedle Výborného a Kollera nechyběli třeba bývalý hokejista Jaroslav Nedvěd, početné zastoupení měla fotbalová klika. Zahráli si Ivan Hašek, Rudolf Skácel, Horst Siegl,

Ladislav Maier nebo Jiří Novotný, legenda fotbalové Sparty a tchán Vladimíra Sobotky, jenž na šampionátu v Rize vede jako centr první formaci. Jinak sám skvělý hokejista. „Asi nejlepší mezi fotbalisty,“ souhlasí Sobotka, jenž si vzal jeho dceru Nicole.

Takže i hokej byl během turnaje velkým tématem. „Klukům pochopitelně držím palce. Doufám, že přivezou medaili,“ přeje si Výborný, jenž byl duší zlaté generace. Mistrovství světa vyhrál pětkrát (!), žádný jiný hokejista neodehrál za český národní tým víc zápasů (218).

Mezi lety 1996 a 2007 nevynechal jediný světový šampionát! Neuměl říkat NE. Získal na nich celkem osm medailí.

Věří, že to český tým zvládne v Rize i přesto, že přišel o dvě veledůležité opory. Filipa Chytila a Lukáše Sedláka.

„Oslabení to je, ale zase je to velká výzva pro ostatní. Tým má přes dvacet hráčů. Takže i když vypadnou dva, neznamená to, že by to nemohli zvládnout. Je to krátkodobý turnaj. Kdyby to byla celá sezona, je to horší,“ přidává svůj pohled ikona národního týmu.

Výborný tedy i dál věří, že reprezentace může na šampionátu vybojovat medaili. Proč ne úplně tu nejcennější?

„Co jsem četl, kluci jsou odhodlaní. Což je super. Nehledají to, že se jim někdo zranil, jako případnou berličku pro neúspěch. To je správná cesta,“ kvituje Výborný.

On byl v tomhle oboru machr. Vedle pěti světových titulů má i dvě extraligová zlata se Spartou. A teď i tenisový pohár!

Sám si turnaj zorganizoval, sám si ho vyhrál... „Nebudu říkat, že mě to netěší,“ hlásí Výborný, jenž si náramně rozuměl na kurtu s Janem Kollerem. „On je hrozně velký, má dosah, takže na síti si všechno pohlídá. No a já si to tam vzadu všechno oběhám,“ popisuje někdejší útočník taje úspěšné spolupráce.

Turnaj se odehrál za slunečného počasí, všichni si ho užili. „Bylo to moc fajn. Jsem rád, že se to povedlo,“ oddychl si hlavní organizátor, spolumajitel SKYHILL. A nakonec i vítěz.

Teď drží palce, aby to podobně úspěšně dopadlo i pro český národní tým na hokejovém mistrovství světa.