Jak podnikají české hvězdy po kariéře: reality, klinika, ale i soláry a kliky

Jak podnikají české sportovní hvězdy po kariéře • FOTO: Koláž iSport.cz Pohostinství, reality, ale třeba i výroba klik. Řada sportovců po konci profesionální kariéry nezahálí a vrhá se na pole vlastního byznysu. Bývalý tenista Radek Štěpánek se například věnuje aditivům do paliv, ale také energetickým úsporám. Jak se mu daří a v čem podnikají další vybraní sportovci?

Radek Štěpánek Bývalý český tenista, dvojnásobný šampion Davis Cupu a bronzový medailista ze smíšené čtyřhry z OH v Riu 2016, se momentálně chystá na veteránskou show Champions Tour v londýnské Royal Albert Hall (25.-28. listopadu). Kromě toho mu ale parádně šlape i mimosportovní byznys. „Věnuju se aditivům do paliva a energetickým úsporám. Udělali jsme velký pokrok v obou dvou odvětvích a teď se dostáváme do pozice, kdy se to už samo ufinancuje. Tříletá mravenčí práce se zúročuje, teď můžeme roztáhnout křídla,“ těší 42letého Štěpánka. Bývalý tenista Radek Štěpánek • Foto Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Šárka Strachová Patří k nejúspěšnějším lyžařkám české historie. Šárka Strachová, dříve Záhrobská, je mistryní světa ve slalomu z roku 2007 z Aare. V téže disciplíně má z MS stříbro (2009) a dva bronzy (2005, 2015). A třetí skončila i na olympiádě ve Vancouveru. Po ukončení profesionální kariéry ale nezahálí. V roce 2017 otevřela vlastní kliniku Vo2max zaměřenou na fyzioterapii a celostní medicínu. „Razíme heslo hýbat se a sportovat, ale správně a zdravě. Fyziotrénink je o tom, že cvičíte pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta,“ říká bývalá lyžařka. Redaktor Sportu Zdeněk Janda si u Šárky Strachové vyzkoušel trénink • Foto Michal Beránek (Sport) Šárka Strachová se věnuje klinice celostní terapie • Foto Michal Beránek (Sport)

Ondřej Bank Na zasněžených svazích ještě zůstaňme. Také bývalý český lyžař Ondřej Bank se totiž po kariéře vrhl na podnikání. Konkrétně do výroby lyžařských a snowboardových helem, lyží, brýlí, rukavic, oblečení a doplňků, které nesou značku Vagus. „Design, to je asi můj hlavní pracovní úkol. Prostě vymýšlím nové věci, nádech, jak bychom chtěli vypadat a co vyrábět. Týmové stejnokroje a sporťácké soupravy se třemi pruhy nebo fajfkou mě nikdy moc nebraly. Jsem takový kreativec, ale snažím se i nějak plánovat budoucnost, jak se dostat do více obchodů a tak, tady si ale nechávám poradit,“ uvedl v roce 2017 v rozhovoru pro iSport.cz Bank. Ondřej Bank, někdejší česká lyžařská jednička • Foto Barbora Reichová (Sport)

Ivo Ulich V životopise se pyšní 120 starty v bundeslize za Mönchengladbach, oblékal dres Slavie, Drážďan či Hradce Králové. Po konci kariéry se Ivo Ulich společně se svými bratry vrhl na podnikání. Jeho zaměření? Výroba a prodej klik. „Ročně prodáme přes sto tisíc klik do celého světa,“ pochlubil se v pořadu Česká ulička. Nejde o běžné kliky, které pořídíte v hobbymarketech. Jejich výrobky patří do střední a vyšší třídy. „Jsme o něco dražší, ale díky kvalitním použitým materiálům a povrchové úpravě je cena obhajitelná,“ tvrdí Ulich v rozhovoru pro časopis Ekonom. Ivo Ulich v dresu Slavie • Foto Dominik Bakeš (Sport)

David Výborný Pětinásobný mistr světa David Výborný zavřel hokejovou výstroj do brašny a našel se v jiném oboru. Se svojí firmou podniká v realitách, v Praze přestavuje a prodává obytné domy. „Hlavně mě to baví. Jsem pánem svého času, dělám si, co chci,“ tvrdí bývalý skvělý útočník, který se o svém zaměstnání více rozpovídal v rozhovoru pro iSport Premium, který si můžete přečíst zde>>> David Výborný dnes. Z hokejisty je úspěšný podnikatel. • Foto Pavel Mazáč (Sport) Zlatý kapitán David Výborný rozjel byznys v realitách. Na hokejovou kariéru ale nezapomíná. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Vladimír Šmicer Byl u toho, když Liverpool vyhrál v roce 2005 Ligu mistrů, se Slavií si užil jako hráč hned tři mistrovské tituly. Kromě toho, že se Vladimír Šmicer po konci kariéry objevuje na televizních obrazovkách v roli experta, věnuje se podnikání. Ještě během angažmá u Reds se mu naskytla možnost koupit hotel v Marianských Lázních. „Když jsem viděl, že to fungovalo, přikoupil jsem ještě dva další,“ řekl serveru E15. Kromě druhého v „Mariankách“ totiž následně v roce 2016 investoval i do hotelu v Tančícím domě v Praze, který s dalšími společníky spravuje. Kromě toho se vrhl i do pole esportu. „Dostal jsem nabídku od týmu Entropiq, jestli se k němu nechci připojit. Snaží se sestavit hráče, kteří by v jeho barvách hráli všechny možné světové soutěže a turnaje. Stal jsem se jejich ambasadorem, pak i investorem a snažím se tenhle sport propagovat,“ uvedl Šmicer pro thebusinesssoiree.com. Legendární český fotbalista Vladimír Šmicer pózoval pro Sport Magazín v dresu Liverpoolu a zmenšenou kopií trofeje pro vítěze Ligy mistrů • Foto Barbora Reichová / Sport Vladimír Šmicer vstupuje do týmu Entropiq • Foto Marek Pirner

Ladislav Vízek Když už byla řeč o Vladimíru Šmicerovi, jeho tchán nesmí chybět. Ladislav Vízek, majitel zlaté olympijské medaile z LOH v Moskvě 1980 a trojnásobný vítěz československé ligy s Duklou Praha, se stal známou tváří také v pohostinství. A to svým podnikem Kozlovna v Čimčicích. „Po skončení kariéry jsem dumal, co budu dělat. Chtěl jsem si užívat, mít se dobře. Přišla kupónová privatizace a já dostal nápad: koupím v Praze hospodu,“ vyprávěl pro denik.cz. „Chodili ke mně fotbalisté, což zase lákalo normální lidi… Putyka šlapala, znali ji i Ostraváci,“ podotkl. Nakonec se rozhodl, že podnik jen pronajme. Ladislav Vízek v proslulé Kozlovně v Praze-Čimicích • Foto Sport

Tomáš Kaberle Patří k nejlepším obráncům historie českého hokeje. Na kontě má zlato z MS i zisk Stanley Cupu. Valnou část kariéry strávil v Torontu, kde po jejím konci také rozjel svůj byznys. Kromě toho, že se snaží trénovat mladé hokejisty, provozuje s manželkou dvě restaurace. „Je Italokanaďanka, proto jsou to italské restaurace. Julia je spíš manažerka, někdy večer tam bývá, mě to taky baví. Já do toho vrážím peníze a kontroluju to. Brácha tvrdí, že se tam chodím jen ukazovat a jíst,“ smál se Kaberle v rozhovoru pro iSport Premium v roce 2018. Během pandemie dokonce sám rozvážel objednávky. „Nikdy mě nenapadlo, že budu dělat tohle,“ řekl Kaberle stanici CBC. Hospodu má i jeho starší bratr František, Kozlovnu U Kabelky v Kladně. Tomáš Kaberle si v Torontu našel italskou manželku, mají spolu dětí jako smetí a provozují dvě restaurace. • Foto Barbora Reichová (Sport) Tomáš Kaberle během pandemie koronaviru pomáhá manželce s improvizovaným provozem jako kurýr • Foto Twitter.com

David Limberský V necelých osmatřiceti letech se rozhodl pro přesun z Plzně do amatérské ČFL, kde nastupuje za Domažlice. Bývalý reprezentant David Limberský není ovšem pouze fotbalový obránce. „Barber shop v centru Plzně šlape, taky máme firmu Sunus na fotovoltaiky, která se rozrůstá a dělá mi možná ještě větší radost než fotbal. Pronajímáme nemovitosti, stavíme apartmány v Jeseníkách a pořád se něco děje,“ vyjmenoval v rozhovoru pro iSport Premium. Dlouholetý obránce Viktorie Plzeň David Limberský během rozhovoru pro Sport Magazín • Foto Michal Beránek Sport David Limberský a jeho manželka Lenka v jejich domě nedaleko u Plzně • Foto Michal Beránek Sport