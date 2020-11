Výborná rodina! Jedinečná sonda do života šampiona: koncentráky i florbal

Pětinásobný mistr světa. Rekordman v počtu reprezentačních startů. Dvojnásobný ligový šampion. Zlatý kapitán z Vídně z roku 2005. Někdejší hokejový útočník David Výborný (45), vyhlášený šikula, dnes úspěšný podnikatel. A taky pyšný otec. Kdo se potatil? A kdo naopak ne? S kým objíždí zkoumat koncentrační tábory? A jak to, že jim to s manželkou neustále tak šlape? Vítejte u Výborných.

Vytáčím mobil, po chvíli slyším: „Ahoj, díky moc, že ses ozval.“

Něco mi v tu chvíli nehraje, hlavou mi bleskne, že jsem se v telefonu přehmátl. Vždyť to není mladej Vejba, ale táta. Jeho typický hlas, prostě jsem sáhl vedle. Klasika.

Tak ne!

To jen dvacetiletý syn Michal má úplně stejný hlas jako slavný otec, jeden z velikánů českého hokeje, který jediný vedle Františka Kaberleho mladšího pětkrát vyhrál mistrovství světa. Během kariéry neznal při komunikaci s reprezentačními trenéry slovo NE, mezi lety 1996 a 2007 nevynechal jediný šampionát, pobral na nich osm (!) medailí. Jen pro představu, od té doby zlatý déšť zkropil českou reprezentaci pouze jednou (2010), v dalších dvou letech přibyly dva bronzy. Dál nic, sucho. Placka je zapovězený pojem.

David Výborný byl nedílnou součástí zlaté generace. Srdcař, kapitán, lídr. Žádný velký mluvka ani hromburác, pouhých 179 centimetrů, ale s hokejkou si tykal jako málokdo. Viděl, co ostatní ne. Pramen nápadů nikdy nevyschl. Vzpomínáte na geniálně zahrané buly a nezištnou přihrávku Zbyňku Irglovi v prodloužení čtvrtfinále šampionátu v roce 2006 v lotyšské Rize? Ruští beci se najednou ocitli mimo šachovnici. Byla to šifra mistra Davida.

Dokázal se prosadit také v NHL, byl u zrodu Columbusu. Za Blue Jackets zvládl přes 500 zápasů.

Zpátky do reality. S fotografem stojíme v pražských Ďáblicích u jednoho z domů. Číslo popisné 9. Jak symbolické. Právě s tímhle číslem dvojnásobný mistr ligy se Spartou hrával. Dveře otevírá syn Michal, jemuž v rodině neřeknou jinak než Miky.

„Pojďte dál!“ Zas mě to praštilo do uší. Celej táta, i když o půl hlavy větší. Po schodech za chvíli sestupuje i on. Za normálních okolností bychom si podali ruce, ale doba covidová je neúprosná. Radši to nepokoušíme. „Náš tatínek je hlavně nadšenej, že zavřeli hospody. Furt nadává, už je to s ním k nevydržení,“ pousměje se manželka Irena. Pro Výborného osudová láska. Právě ona se stará o chod domácnosti, zajišťuje veškerý servis. Dělá to srdcem, je znát, jak je na všechny pyšná, často to sděluje i na sociálních sítích.

„Hlavně mě chytil Instagram. Nejdřív jsem ho neměla, ale teď tam toho dávám dost,“ říká.

„Vždyť jsi na tom furt!“ hlásí syn Michal. „Je prostě blázen, neustále něco cvaká,“ vystřelí manžel, který pozornost nikdy nevyhledával a v komunikačních vymoženostech nové doby se nevyžívá. Ale manželce rád zapózuje.

Na stole, nad nímž se vyjímá velká rodinná fotografie, láká čerstvě upečený borůvkový koláč. Nejde odolat, krásně voní. A ještě líp chutná. Po naší návštěvě talíř osiřel. Pečení je parádní disciplína paní Ireny, stejně jako příprava nejrůznějších kulinářských vychytávek.

Seznamte se ještě s třináctiletou dcerou Denisou. Ale ještě předtím malý test pro toho, kdo třeba odbyl fotografii na titulní straně.

Jedno z dětí vyniká ve sportu, hraje florbal, sází v něm góly a konkurenci převyšuje. Umí to i s míčem. Na co sáhne, to mu jde. Jezdí také na koni.

Druhý potomek se věnoval street dance, pak se ponořil do studia historie, bádá o době, která se vyznačuje nelidskými zvěrstvy. Ještě dnes při pohledu na autentické fotografie z koncentračních táborů mrazí. Zajímá se o holocaust.

Kdo je kdo? Zapomeňte na zavedený vzorec ,syn sportovec, dcera tanečnice‘.

Hokej? Radši slez rovnou z ledu

U Výborných si s tím život pohrál trochu jinak. Dcera zdědila po mamince krásu, po tátovi sportovní talent. Syn naopak na sport nikdy nebyl. A na hokej už tuplem ne. Rád na něj koukal, ale hrát ho? Z toho měl kopřivku. „Jednou, když jsem ještě hrál na Spartě, jsem se jel podívat do Letňan, kde šel mladej na led, zkusit si trénink. Ale když jsem ho viděl, říkám mu: Hele, prosím tě, pojď hned pryč. To nemá cenu,“ popisuje Výborný.

Synovi na ledě ukáply slzy,