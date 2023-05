Mašina ukázala sílu, Češi se drželi. Soupeř pro play off? Zatím otazníky

Projděte si pomalu švýcarskou sestavu. Hlavně první lajnu. A když se pak podíváte na výsledek, nebude to tak, že si ukroutíte hlavu.

„Bylo znát, že byli na jiné úrovni oproti jiným soupeřům,“ musel uznat obránce Jakub Zbořil. České mužstvo doplatilo hlavně na bídnou druhou třetinu, kdy inkasovalo dvakrát a nadupaný protivník odskočil na 3:1. „To byl rozhodující moment,“ přiznal kapitán Roman Červenka.

Fakta jsou jasná. Výběr kouče Jalonena ztratil na šampionátu druhou partii (předtím v nastavení s Lotyši) a rýsuje se pro ně ve druhé skupině těžší soupeř. Spíš to vypadá, že se na klíčový zápas přesune do Tampere, ale při shodě jiných výsledků zůstane v Rize.

„Takže to zatím moc neřešíme. Uvidíme, jak to dopadne,“ nechce spekulovat Červenka. Není vyloučené, že se to rozsekne až v úterý po utkání s Kanadou. Takže ani fanoušci zatím nevědí, kam se budou muset vydat, aby podpořili svoje oblíbence.

V neděli jim nachystali výbornou atmosféru. Jestli to na ledě chvílemi vypadalo jednoznačně, v hledišti se Češi drželi. Nenechali se zahanbit a ve švýcarském pekle se neuškvařili. Což se někdy dělo při zápase, kdy se elitní formace napěchovaná luxusním artiklem z NHL, usadila v pásmu.

„Zatím určitě dokazují, že mají nejenom silný tým na papíře,“ říkal obránce Zbořil.

Ale zněly i pozitivní hlášky. Třeba od brankáře Marka Langhamera, který tým skvěle podržel. Tady jeho slova: „Může nám to i přes prohru dodat sebevědomí do dalších zápasů. Víme, že s nimi můžeme hrát. I přes to, že mají nabitý tým, jsme s nimi byli schopni držet krok a nebýt té druhé horší třetiny, tak to mohlo být úplně jinak.“



Nebo od Červenky. „Na to, jaké mají mužstvo, jsme měli docela dost šancí.“

Takže nikdo nepropadal skepsi. „Je tam hodně pozitivních věcí. Ale i řada těch, z kterých se musíme poučit,“ říkal kouč Jalonen.

Rekordní Kubalíkův zásah! Proti Švýcarsku trefil osmý gól na MS v Rize Video se připravuje ...

Tým už je komplet. Poté, co se prohnala zdravotní bouře, už dva marody (Filipa Chytila a Lukáše Sedláka) nahradili Radan Lenc a Radim Zohorna. Oba hráli hned po příletu. I to svědčí o tom, jak moc chtěli mužstvu pomoct. Takže hurá do akce!

Nejmladší z rodinného klanu Zohornů do Rigy dorazil v neděli odpoledne. Na chvíli si zdřímnul, sedl do týmového autobusu a už se vydal směr aréna. A rozhodně nezklamal. Jestli si někdo myslel, že přijel, jenom aby zalepil místo na soupisce, tak se šeredně mýlil.

„Za posledních třicet hodin jsem spal hodinu,“ vykládal Zohorna po zápase. V letadle totiž nezabral. Takže těch šedesát minut byl krátký šlofík na hotelu před utkáním. I tak to zvládl výtečně, dostalo se mu i chvály od spoluhráčů i od kouče.



„Byl ve dvě na hotelu, skočil do sestavy. Nebylo to pro něj jednoduchý," uvedl Jalonen. „Ale předvedl opravdu předvedl velmi dobrý výkon. Ukázal nám, že nám může pomoct.“

Švýcaři pochodovali do kabin s další výhrou. Byla pro ně s číslem 6. A dokazují, že jsou největším adeptem na titul „Zlato je vždycky náš cíl. Každý tým chce vyhrát. Ale bereme to tak, že se soustředíme vždycky na každý další zápas. A pokud získáme zlato, budeme super šťastní. K tomu však vede ještě dlouhá a obtížná cesta, což si moc dobře uvědomujeme,“ říká obránce Jonas Siegenthaler, hvězda Devils.

„Ale že mají zajištěné zlato? Takhle to v hokeji nechodí. Musejí si to uhrát,“ upozorňuje český lídr Červenka.

Takže i když jeho parta prohrála, neponořila se smuteční nálady. Cíl se nemění, což je medaile. Bez ohledu na nedělní porážku.