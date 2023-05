Nepište k***tiny... Proč Pánik vůbec nemluví se slovenskými novináři?

V aktuálním slovenském výběru na mistrovství světa je nejvýraznější postavou. Dvaatřicetiletý útočník Richard Pánik odehrál přes pět stovek zápasů v NHL, dvěma góly proti Kazachstánu a Slovinsku drží naděje národního týmu na postup do čtvrtfinále. Na mistrovství světa je znovu po čtyřech letech. Co prožívá? Jak se mu hraje? Co bude klíčové pro poslední bitvu s Norskem (11.20)? Ticho. Pánik už se roky se slovenskými novináři, ani zástupci televizních společností, nebaví. „Nepište kokotiny,“ utrousil pouze při průchodu mix zónou, když byl po zápase se Slovinskem (1:0) žádaný o rozhovor.