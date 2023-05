Nedvěd: Musíme hrát aktivněji, nestačí jen čekat. Šachy s brankáři nechápu

Před utkáním byl Petr Nedvěd plný očekávání. Národnímu týmu v souboji o druhé místo ve skupině B věřil. „Kanada přivezla možná nejslabší tým za posledních deset let. Měli bychom diktovat tempo hry, být tím lepším týmem.“

Jenže první třetina ukázala naprostý opak. Javorové listy létaly v českém obranném pásmu, byly všude dřív a měly až drtivou převahu. „Něco takového jsem opravdu nečekal. Myslím, že tam by ani Kari Jalonen nenašel žádné super šance. Tam opravdu nic nebylo,“ vrtěl hlavou.

Pustil se taky do úvah o sestavě. Nezdálo se mu hlavně vyškrtnutí sparťana Davida Tomáška a jeho posazení na tribunu. „Tomášek měl být v sestavě, určitě si zasloužil, aby hrál. Je to ale trenérovo rozhodnutí, na které má samozřejmě právo. Naopak Michael Špaček hodně zaostával. On vůbec není hráč pro čtvrtou lajnu, osobně bych ho ani raději nehrál, pokud nemá místo v prvním nebo druhém útoku.“

V prostřední části se výkon otočil, v té třetí ale zase strmě spadl. „Ve druhé třetině se to otočilo, hru jsme konečně zvládli kontrolovat. Tahle část hry byla vynikající. Ale pak? Bohužel jsme se výkonem vrátili k představení v prvních dvaceti minutách. Nebylo to dobré,“ říkal po porážce 1:3.

„Jestli chceme pomýšlet na medaili, budeme muset hrát aktivnější, agresivnější hokej. Tam už nestačí jen čekat na soupeře. Takový hokej by nám nemusel stačit. Zápas s Kanadou byl ideální příležitostí k tomu, abychom si to vyzkoušeli a ukázali taky naši sílu,“ sypal ze sebe muž, který byl ještě vloni generální manažerem národního týmu. Funkci zastával celkem čtyři roky.

S trenéry polemizoval taky v otázce brankářského rozdělení zápasů a důvěry. „Vím, že ještě na začátku turnaje o gólmanech opravdu rozhodoval Kari Jalonen. Hodně mě pak překvapil Jalonenův rozhovor pro deník Sport, kde mluvil o master planu Zdeňka Orcta. Třeba se něco potom změnilo, nevím. Vždycky je ale nakonec hlavní trenér, který má poslední slovo.“

Počáteční nedůvěru v Karla Vejmelku, který v úterním duelu s Kanadou předvedl skvělý výkon, nechápal. Nechat jen na tribuně v NHL velmi ceněného gólmana? „Je to hodně zvláštní, vůbec si to neumím představit. Před turnajem jsem opravdu myslel, že Karel je jasná jednička. Z tohohle pohledu jsme do turnaje nevstoupili šťastně. Pokud chceme myslet na medaili, on bude muset být náš jasně nejlepší plán. Za mě to byla chyba.“

Hlavou kroutil nad situací v závěru utkání, kdy rozhodčí nepochopitelně neodpískali úmyslné postavení Čechů mimo hru. Ti přestali hrát, ale hvizd nepřišel. Kanada situace využila a do prázdné branky zvýšila na 3:1. „Nic podobného jsem v životě neviděl. Rozhodčí v NHL jsou úplně jinde, tady rozhodčí bohužel nestíhají. Je to až srandovní. Jedině, že by ten čárový rozhodčí byl Kanaďan, pak bych to pochopil. Takhle hrubě chybovat v důležitém utkání na mistrovství světa... to je strašně špatně,“ sypal ze sebe Nedvěd.

V samém závěru odpovídal na dotaz ohledně Pavla Zachy , který letos pozvánku do národního týmu znovu odmítl. Sám Nedvěd ho z pozice GM v minulosti několikrát lanařil. Marně. „Pavel má srdíčko na špatné straně. Reprezentace pro něj není priorita. Pro moji generaci byl nároďák absolutně nejvíc. On to takhle nemá. Znám ho velice dobře z Liberce. Je vynikající hokejista i dobrej kluk, ale tohle má nastaveno jinak. Mě to hrozně mrzelo, protože repre by pomohl,“ myslí si.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Krebs, 44:09. Myers, 59:25. Crouse Hosté: 22:06. Kaut Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Fantilli, Glass, Lučić (A) – Quinn, Laughton (A), Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli (C), McBain, Carcone. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Kubalík, Sobotka (A), Červenka (C) – Beránek, Černoch, Flek – Kaut, Zohorna, Smejkal – Lenc, Špaček, Voženílek – Chlapík. Rozhodčí Ansons, Stolc – Synek, Zunde. Stadion Arena Riga Návštěva 6420 diváků