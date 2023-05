Jalonen překvapil: První třetina byla dobrá. Pak došla energie...

Jak je nepříjemné, že nevíte, s kým a kde budete hrát?

„Pro nás to není tak hrozné. Jako pro maséry… Musejí být nachystaní, kdybychom museli cestovat. My si jenom sbalíme svoje věci. Ale oni toho budou mít hodně. Ale už máme plán, jak to udělat. Kdyžtak v deset hodin přiletíme do Tampere. Tohle už jasné.“

Co byste řekl k zápasu?

„První třetina byla dobrá. Druhá třetina? Velmi dobrá. Už jsme začali hrát dobrý hokej. Měli jsme hodně šancí, i když jsme skórovali jenom jednou. A třetí? Měl jsem pocit, že nám došla energie. Trošku. Neměli jsme takovou energii jako v první třetině.“

A co ten sporný verdikt rozhodčích, kteří neposoudili ofsajd?

„Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že při tom udělali chybu. Že to měl být ofsajd. Měli to písknout. Ale každý dělá chyby. Problém je, že jsme neměli šanci odvolat brankáře. Na takové úrovni, když se udělá chyba... Nemělo by se to stávat! Pokud jde o Špačka a vysokou hůl, je to trochu jiné... Když hokejkou následujete přihrávku, není to faul. Ale ještě jsem se nedíval na video.“

Ofsajd? Výhoda a hadr. Kuriózní situace před třetím gólem Kanady Video se připravuje ...

Sudí na šampionátu hodně chybují, že? Není to poprvé, co o nich mluvíte.

„Dělají chyby. Slyšel jsem, že udělali v utkání s Norskem velkou chybu. Trochu tomu rozumím. Jsou to lidé, každý chybuje. Ale víte... Nechceme takové chyby. Musejí být fér.“

Mužstvo před klíčovým čtvrtfinálovým duelem dvakrát prohrálo. Jak moc je to nepříjemné?

„Nemyslím si, že je to velká věc. Ale teď aspoň víme, co se děje. Už nemusíme spekulovat. Jenom počkáme, kdo proti nám vyjde. Jestli to budou Švédové, nebo Američané. Potom víme, jak to uděláme.“

Změnili jste složení lajn, pomohlo to?

„Líbila se mi třetí lajna. Kaut, Zohorna a Smejkal. Hráli velmi dobře. První lajna je dobrá. Druhá lajna je taky dobrá. A teď musíme trochu popřemýšlet o té čtvrté.“

Ale góly potřebujete od více hráčů...

„Ano, potřebujeme je i od ostatních. Ale musíme hrát dobře defenzivně. Je to proces. Všichni víme, že jsme měli zranění... Přicházeli noví hráči, téměř každý zápas jsme měnili lajny. Minulý rok jsme to dělali jinak. Protože formace byly dané. Teď musíme měnit. Je fajn, že máme tři dobré centry. Sobotku, Černocha a Zohornu.“

Pro čtvrtfinále je tady jasný plán? Hrát defenzivně?

„Bude to o málo gólech. Musíme se připravit a trošku si odpočinout. Protože poslední čtyři dny, ve kterých jsme hráli tři zápasy, byly opravdu náročné. Musíme získat zpátky energii. A být nachystaní. Uvidíme, kdo na nás vyjde.“

Jste rád, že to nebude Finsko?

„Tohle jde mimo mě. Uvidíme.“