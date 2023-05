Kulový blesk startuje, přesun do Tampere. Kouč: USA? Kvalitní tým

PŘÍMO Z RIGY | Do poslední chvíle čekali: S kým? A kde? Rozuzlení přinesl až večerní zápas. Takže realita je následující: Národní tým se ke čtvrtečnímu čtvrtfinále přesouvá do finského Tampere, kde se od 15.20 českého času utká s Američany. Do nejdůležitějšího utkání sezony ale Češi vstupují se starostmi. Poslední test jim nevyšel, s Kanadou prohráli 1:3, takže jim sebedůvěru srazila druhá porážka v řadě. Dobrá zpráva: Vrací se do míst, kde loni brali bronz.

Hráči seděli před televizí a nervózně skenovali výsledek. Amerika, nebo Švédsko.

Byla to detektivka. Podívaná pro silné povahy. Rozseklo to až nastavení utkání Lotyšsko – Švýcarsko. V něm nakonec urvali výhru domácí, zaplněná Riga Arena se otřásala. Byl to ohlušující bengál.

„Nakonec to bude Amerika, což je velmi kvalitní tým, který na turnaji ještě neprohrál,“ uvedl k tomu kouč Kari Jalonen. A připomněl, že mužstvo halu ve Finsku dobře zná.

Právě tenhle pozdní výsledek rozhodl o tom, že se tým kolem kapitána Červenky stěhuje do Tampere. To si zrovna nepřál. „Není to příjemné, ale let trvá 45 minut. Což není tak hrozný,“ říkal klíčový obránce Michal Kempný .

Berou to jako realitu. Kdyby zůstali, mohli ušetřit síly. Ale teď čeká trmácení do Tampere.

Hráči dlouho po prohraném zápase s Kanadou nevěděli, na koho narazí. Trousili se do posilovny, kolem krku propocené ručníky. Ve hře byly dva scénáře: Přesun, nebo setrvání.

Itinerář byl hotový, vypiplaný přesně po minutách. Maséři seděli na pokoji a čekali na pokyn. „Je to naše práce, bereme to jako realitu. Zažili jsme horší věci,“ pousmál se Zdeněk Šmíd. Gong se ozval až po půl jedenácté večer místního času.

Stěhujeme se! Dozvěděli se to v době, kdy v Rize vypukly oslavy. Lotyši se dostali do kvalifikační fáze na úkor Slováků. A právě tenhle výsledek poslal Čechy do Tampere.

Český tým vstupuje do nejdůležitější fáze s bolavou hlavou. S dvěma porážkami v řadě. A s pocitem, že zatím na turnaji neporazil nikoho z elitních soupeřů. Nejspíš i proto se hráče snažil přes veřejné hodnocení nevýrazné bitvy s Kanadou podpořit kouč Kari Jalonen. Protože o první třetině řekl: „Byla dobrá.“

A tady reakce obránce Kempného: „První třetina z naší strany vůbec nebyla dobrá. Byli jsme pod tlakem, nedostávali jsme se ke střelám a k soustavnému tlaku.“

Tak si sami udělejte obrázek, kdo je blíž pravdě. Jalonen, jenž rád působí na tým i jako psycholog, se tím nejspíš snažil hokejisty uklidnit: „Nebojte, nebylo to tak špatné. Hlavu vzhůru!“ Faktem je, že národní tým nevyhlíží čtvrteční den D s batohem plným sebedůvěrou. „Musíme to hodit za hlavu,“ říká Kempný před soubojem s Američany.

Kádrem se prohnala marodka, která vyřadila dvě největší ofenzivní hvězdy. Tým trápí slabá produktivita. Stále se čeká, kdo se přidá ke Kubalíkovi s Červenkou. V úterý se trefil Martin Kaut , jenž odehrál svůj nejlepší zápas.

Předtím byl nevýrazný. Teď si našlápnul a hezky prostrčil bekhendem puk mezi betony kanadského brankáře. Hezký moment. Ale takových je málo.

Je málo i těch ošklivějších… „Potřebujeme dávat hnusné góly,“ připouští Kaut, že se málo tlačí do brány. Nechodí tam, kde to bolí. Nedá se totiž čekat, že Češi, kteří neoplývají ofenzivní silou, ve čtvrtfinále přejedou soupeře rozdílem třídy.

„Budeme se muset semknout. Bojovat jeden za druhého. Jedině tak můžeme uspět,“ myslí si Kempný. Zároveň ale odmítá, že by měli před utkáním, které je může poslat domů, hlavy dole. „Tak to určitě není. V týmu je sice spousta hráčů, kteří jsou na šampionátu poprvé, ale všechno je jednou poprvé… Nevidím v tom problém. Budeme bojovat!“ burcuje český obránce.

I když Jalonen o první části mluvil jako o dobré, fakta jsou jasná.

Stačí se podívat na poměr střel. 19:4 pro zámořskou velmoc! Její Trenér Andre Tourigny o českém brankáři Karlovi Vejmelkovi říkal, že je to pro Arizonu, kterou vede, Rock Star. Teď jeho umění sledoval nezvykle ze soupeřovy střídačky.

Právě on držel české naděje. Ani Vejmelka však mužstvo nespasil. Teď na něj bude spoléhat v Tampere. Proti Američanům. V místech, kde loni se stejným soupeřem brali Češi bronz.