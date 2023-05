Ledový muž! Kempný zvládl minus 15. Ráno bez mobilu, spí až devět hodin

Že si poctivě odtrénujete? O. K., bez toho to nejde. Ovšem jak se posouvá sport, už pouze samotný trénink nestačí. „Sportovní výkon není samozřejmě jenom ten na ledě. Jak jde sport dopředu, jsou kladené daleko větší nároky,“ dobře ví Kempný (32), jenž by mohl jít v této oblasti příkladem.

Takže co všechno pro sebe dělá? Začněme ranní rutinou. Ta se neobejde bez infračerveného světla. „Je to infračervený panel, Red light therapy. Používám ho denně. Infračervené světlo se dostává hluboko do těla. Do vazů, do tkání, do svalů. Krásně všechno prohřeje. Pomáhá mi správně natavit denní rytmus,“ hlásí vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem.

Co dalšího ráno dělá? „Po probuzení minimálně čtyřicet minut nekoukám do telefonu,“ tvrdí sparťanský obránce, jenž ráno pravidelně vypije minimálně půl litru vody. Udělá si dechová cvičení. Až potom začne vyřizovat zprávy a telefony. K tomu patří i otužování.

Což je další věc, která se stala nedílnou součástí jeho života. Nejenom ráno.

Když někde vidí jakýkoliv rybník nebo řeku, hned ho láká tam skočit. Nemá problém si vzít v mrazu sekyrku, udělat si díru v ledu a hupsnout do vody. „Můj rekord byl minus patnáct,“ přiznává bek. Do toho sněžilo. Ale ani to ho neodradilo. „Láká mě posouvat sám sebe i svoje tělo,“ říká Kempný.

Přiznal, že už to párkrát přehnal. „Byl jsem ve vodě moc dlouho, potom už jsem se opravdu špatně prohříval. Teď už poznám, kdy jít ven,“ hlásí klíčová postava české defenzivy. Teď už ví, že pokud jsou podmínky opravdu extrémní, stačí minuta nebo minuta a půl.

Ale otužování není jenom o dobrodružství v zimě. Obránce se otužuje pravidelně. Hodně čerpá od nejslavnějšího propagátora otužování Wima Hofa. Od něj se inspiruje i správnými dýchacími technikami. Také ty hodně používá. Především ráno, kdy ho dýchací cvičení nastartuje do celého dne. Sbírá rady rovněž od dalších osobností.

Ty sleduje na sociálních sítích. „Třeba Paula Cheka. Ten vyznává zdravý životní styl, dává super rady. Snaží se propagovat věci, které jsou dobré pro nás všechny. Potom hodně na Instagramu koukám na flow-nutrition.cz. S nimi mám spolupráci a beru od nich doplňky. Jsou to moc šikovní kluci z Česka. Nebo Tony Robbins, který tam taky dává skvělé věci,“ vypočítává klíčový obránce českého týmu.

K rituálům patří i pravidelný a vydatný spánek. Snaží se spát kolem devíti hodin. Uléhá okolo desáté.

„Když spím devět hodin, cítím se úplně jinak,“ říká reprezentační bek. Jde také o kvalitu spánku. Než usne, používá brýle proti modrému světlu. Aby neunavil oči. Úplně odloží mobil, nekouká před spaním na televizi.

Bez správné regenerace to nejde. „Je hrozně důležité se věnovat vlastnímu tělu. Takže toho mám víc. Sauny, masáže, dechová cvičení. Jako hokejista jsem neustále v bojovém módu, ale tělo potřebuje vypnout,“ vysvětluje.

Dělá všechno, aby se držel v top formě. Zítra ve čtvrtfinále proti Americe bude jeho pomoc potřeba. A nebojte, nachystaný bude stoprocentně.