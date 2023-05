Češi putují zpátky na místo činu. Americké repete je bodem zlomu

Bylo to jako vsadit v ruletě na barvu a čekat. Padne kulička, nebo nepadne? Američané, nebo Švédi? Přiletí oni na čtvrtfinále do Rigy, nebo se bude hrát ve Finsku. Maséři čekali, jestli vyrazí do Riga Areny na noční šichtu. Sbalit všechny věci, nachystat k přesunu a tradá. V čase rozhodnutí bylo v Lotyšsku hodinu před půlnocí, speciál do Finska měl letět v devět ráno.

Vítězství Lotyšů znamenalo, že Češi ve skupině skončili čtvrtí. Připsali si o bod víc, než Němci u sousedů. Tu s menšími problémy, jindy s přehledem projeli přes celky druhé jakosti a poprvé v historii padli s Lotyšskem. Právě tahle výhra v prodloužení vdechla výběru pořadatelské země život a dost ho pak zkomplikovala všem ostatním. Do té doby nuloví Pobalťané si v heroické poslední bitvě vydřeli postup a nechali tahat sirky, kdo kam a s kým.

Právě proti Američanům završil český výběr loni svou misi a urval bronzové medaile. Po roce se vrací na místo činu. Tentokrát narazí na poslední neporažený celek v turnaji, který má větší sílu než před rokem, kdy dohrával na čtyři obránce. Znovu u toho bude pár strůjců loňského vítězství, v čele s Romanem Červenkou. Davida Pastrňáka výtečně nahradil Dominik Kubalík, po ztrátě dvou klíčových centrů Chytila se Sedlákem však nezbylo moc kutilů, schopných zastat dalšího z gerojů, Davida Krejčího.

Mužstvo po těžkých ztrátách bojovalo v jednom šiku jako tým. Musí v tom pokračovat, nic jiného mu vlastně nezbývá. Češi na závěr dost podobným způsobem nezvládli duely se Švýcarskem a Kanaďany, kteří příletem manželek a blízkých dospěli k bodu zlomu. Dosud si užívali na ledě i mimo, dávali se dohromady jako tým. Taky chtěli napravit ostudnou porážku s Norskem. Teď pro ně turnaj doopravdy začal.

Jako noc a den vypadal proti nim i výkon souboru Kariho Jalonena. V první třetině čtyři střely na bránu, ve druhé předvedl, že na Kanadu umí. Třetí zase špatně. Kouč nikoho nehaněl, ale o námětech, co udělat lépe nebo jinak, mohl přemýšlet déle, než se dozvěděl soupeře pro duel, který se stává předělem mezi slávou a propadlištěm. Jejich bodem zlomu bude americké repete ve čtvrtfinále v Tampere.

Český tým remizoval s Lotyšskem, v Rize ztratil body i před sedmnácti lety. Nakonec skončil druhý. Omlazený tým tehdy hodně spoléhal na jedinou lajnu. Tentokrát je aspoň v útoku situace dost podobná. V módu, v jakém dohrával skupinu, by turnaj mohl rychle skončit. Tudy ne. Nemůže hrát na krásu, o to víc musí bojovat. Příklad si může vzít zrovna z Lotyšů. Každý se dá porazit. Možnosti tu jsou.