Palát popisuje sezonu a mluví i o MS v Rize: Tělo potřebuje odpočinek

Nikdo z českých hokejistů neměl tak náročné čtyři roky. Třikrát za sebou finále, tentokrát druhé kolo. V něm už to pro Devils byla konečná. „Ale i tak si myslím, že sezona byla skvělá,“ tvrdí Palát v rozhovoru pro deník Sport zprostředkovaný agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Byla právě únava a opotřebované tělo důvodem, proč jste se musel omluvit z účasti na šampionátu?

„Určitě. Šel jsem na operaci třísla na začátku sezony. Potom jsem se do toho snažil rychle dostat, naskočil jsem po dvou a půl měsících. Nebylo to úplně ono. Operace třísel je trošku jinačí než třeba zlomená ruka… Hodně to zatěžujete, takže rehabilitace trvá dlouho. Já jsem dělal, co jsem mohl, abych naskočil zpátky ve formě. Konec už byl v pohodě, hrál jsem líp.“

Je pochopitelné, že si potřebujete orazit.

„Přes léto musím hlavně pořádně zrehabilitovat, aby si tělo odpočinulo. Tříslo potřebuje zpevnit. Stejně jako obě kyčle, břicho. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že nabídku odmítnu a omluvím se. Nejlíp znám svoje tělo, jak se cítím. A konec sezony už nebyl nejlepší. Navíc se mi v kyčli objevil zánět. Což všechno souvisí s tou operací. Tělo si potřebuje odpočinout. Abych se nachystal na další sezonu.“

Máte vůbec chuť na dálku sledovat šampionát?

„Určitě ano. Spíš to mám tak, že se nekoukám na každý zápas ve Stanley Cupu. Ale na mistrovství se dívám, baví mě to. Moc klukům fandím a přeju jim, ať dojdou co nejdál.“

Jak vidíte české vyhlídky?

„Mají dobrý tým. A když budou táhnout za jeden provaz, nebojím se říct, že se dostanou do bojů o medaile. A tam už to je o jednom zápase. Určitě jim přeju, ať dovezou zase medaile!“

Co říkáte na Švýcary? Mají mužstvo na zlato? Jsou v něm i spoluhráči z Devils.