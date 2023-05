Kapitán USA o Praze i Jágrovi: Ať se vrátí do NHL. Hertl? Štěstí, že nehraje

PŘÍMO Z TAMPERE | Sezonu začínal s týmem San Jose v Praze, ve čtvrtfinále šampionátu vyjede na led jako lídr Američanů proti českým reprezentantům. „Tomáš Hertl? Kdo to je?“ divil se naoko Nick Bonino, v 35 letech nejstarší člen dravého výběru USA. Po tréninku v rozhovoru pro Sport vzpomínal dnes už útočník Pittsburghu na bývalého českého spoluhráče a prozradil, jak byl kouč David Quinn důležitý, aby coby dvojnásobný vítěz Stanley Cupu přijel potřetí na mistrovství světa.

Než vás koncem základní části vyměnili do Pittsburghu, působil jste v San Jose. Vzpomenete si někdy, jak jste zahajoval sezonu proti Nashvillu v Praze?

„Jak bych nemohl! Bylo to parádní, skvělý výlet. Navštívili jsme napřed Berlín, potom Prahu. Oba zápasy NHL jsme prohráli, ale Praha je nádherné město. Ale poznal jsem ji už dřív. Hrál jsem tam už před osmi lety na mistrovství světa.“

Teď vás čeká čtvrtfinále proti Česku. Co očekáváte?

„Bude to hodně těžký zápas. Upřímně, zápasy druhé skupiny v televizi skoro vůbec nevysílali. Bylo dokonce těžké najít utkání hraná v Tampere, pokud zrovna nenastoupilo Finsko. Čechy jsem moc neviděl. Vždycky však mají ambiciózní tým a dobré hráče. Podíváme se na video a uvidíme, co se dá vymyslet.“

Je výhoda, že jste mohli jako vítězové skupiny zůstat v Tampere a nemuseli se stěhovat jako Češi?

„To se teprve ukáže. Myslím, že nikdo se nechce přesouvat, pokud nemusí. Ale věděli jsme, že máme věci ve svých rukou a jen sledovali vývoj zápasu Lotyšska, které získalo bod navíc v prodloužení, poslalo na nás Čechy a my mohli zůstat. Bylo to příjemné, ale nakonec to zase až takový rozdíl není.“

Jste jediným neporaženým týmem v turnaji. Překvapilo vás, jak dobře jste si vedli?