Jalonen: Jestli mám chuť pokračovat? Nechci spekulovat. A tlak je všude…

Smlouvu má Jalonen ještě na příští sezonu. To se bude hrát šampionát v Praze. Na to ale zatím kouč nemyslí. V hlavě má jediné: zklamání z toho současného.

Co se vám po vyřazení honí hlavou?

„Určitě je to zklamání. Pro všechny z nás. Že nemůžeme bojovat o medaile. V posledních třech utkáních, tedy proti Švýcarsku, Kanadě i teď Americe jsme předvedli slabý výkon v ofenzivě. Dneska žádný gól. Prostě jsme neměli sílu, abychom si vytvořili gólové šance a skórovali.“

Proč ne?

„Těžko říct. Nedokázali jsme využít toho, když soupeř ztratil puk. Neměli jsme šance.“

Ukázalo se, že je to tím, že nebylo v útoku tolik hráčů z NHL?

„Ne. O tom nechci mluvit. Měli jsme tým, který jsme měli. Jsem na hráče pyšný. Měli jsme skoro deset hráčů, kteří absolvovali celý přípravný kemp. A chtěl bych jim poděkovat. Za turnaj i za celý rok. Nemá cenu mluvit o tom, jestli mi někdo chyběl, nebo ne. Měli jsme tady tento tým… Možná jsme měli trochu smůlu v tom, že jsme přišli o Sedláka s Chytilem.“

Jak složité je to pro vás osobně?

„Jasně, že jsem zklamaný. Ale v téhle práci člověk musí respektovat výsledek. Je to tak. Když se vyhrává, je to výborné. Ale když se prohrává, musíte to přijmout. Amerika má velmi dobrý tým, hráli dobrý hokej.“

Byl rozdíl v rychlosti i v umění, že?

„Ano, trochu to tak vypadá. Nějak jsme zůstali zaseknutí v útoku. S ofenzivou jsme měli problém. Bylo to hodně podobné ve všech třech posledních zápasech.“

Bylo čtvrtfinále maximum pro tenhle tým?

„Věřili jsme, že můžeme jít dál. Ale jak už jsem říkal, musíme to respektovat.“

Bylo mužstvo dost silné? Když to srovnáte s loňským bronzem?

„Nechci srovnávat týmy. Tohle nemůžete dělat. Loňský rok byl jiný. Kdybych to srovnával, nebylo by to správné. Hlavně vůči hráčům.“

Co ukázal turnaj o budoucnosti?

„Musím to analyzovat. Teď mám v hlavě nejvíc to, že jsem zklamaný. Musím se znovu podívat na všechna utkání, zanalyzovat je.“

Protože Němci vyhráli, tak…

„Němci vyhráli, jo?“

Ano. Vyřadili Švýcary. Kvůli tomu je to pro český tým nejhorší výsledek v historii… Je osmý. Co na to říkáte?

„Není to tak, že by to nehrálo roli. Musíme to respektovat. Jestli jsme osmí, tak jsme osmí. Teď už s tím nic neuděláme.“

Ptáme se každého trenéra, když se vypadne ve čtvrtfinále, jestli má chuť a energii pokračovat. Jak je to s vámi?

„Nebudu na tohle odpovídat.“

Jenom jde o to, jestli máte chuť…

„Nechci spekulovat. Není to moje práce.“

Cítíte tlak od hokejového svazu?

„Tlak je všude. Musím to tak brát.“

Anketa Má zůstat Kari Jalonen trenérem české reprezentace? ANO NE

Jak dlouho budete vstřebávat smutek?

„Dlouho to bude trvat. Určitě ano. Musím si vzít trochu oddych teď a potom všechno analyzovat. S asistenty. Rozebrat to, proč jsme skončili takhle.“

Kdo je favorit na zlato podle vás?

„Když je Švýcarsko pryč… Nevím. Možná bude lepší, když neřeknu nic. Nemám favorita. Favorité jsme byli my. Teď už jsme pryč.“

Co jste řekl týmu?

„Že se každý musí učit, aby mohl vyhrávat. Ale i to, že musíme respektovat, že jsme prohráli. Pochopitelně jsem jim potřásl rukou a poděkoval za celé mistrovství.“

Kanonýr Kubalík řekl, že to bere na sebe, protože nedal gól. Co vy na to?

„Tohle je týmový sport. Není to Kubalík. Mužstvo prohrává, mužstvo vyhrává. Vždycky. Nikdy to není jednotlivec. Nerozumím, že by někdo měl obviňovat sebe.“

Co jste říkal na bídnou atmosféru?

„Tohle je trochu smutné i pro fanoušky. Že sem museli cestovat oni taky. Ale takhle to je... Turnaj měl být v Rusku, ale všichni vědí, proč je v Lotyšsku a ve Finsku. Když je to v jedné zemi, je to pro fanoušky lepší. Ale takhle to prostě je.“

Rulík: Chybí u nás komunikace a propojení odborníků. Češi proti USA nestačili v bruslení Video se připravuje ...