Nejhorší Kanada? Nestaráme se, co kdo píše. Chceme zlato, říká kapitán

PŘÍMO Z TAMPERE | Na konci čtvrtfinále s Finskem trefou do prázdné brány pojistil vítězství Kanady 4:1. „Udělali jsme důležitý krok, teď chceme odvalit další balvan,“ řekl vlasatý kapitán Tyler Toffoli. Javorové listy v Nokia Areně loni prohrály s domácím výběrem ve finále, nyní je poslaly k jezerům a do saun a směřují k němu znovu. Jejich příštím soupeřem bude Lotyšsko.

Anonymní tým bez superhvězd, někteří hráči dokonce jet nesměli. Makar, Batherson, Kyrou nebo Comtois nemohli být vybráni kvůli vyšetřování sexuálního skandálu z MS dvacítek 2018, jehož se zúčastnili.

Na sociálních sítích se psalo o nejhorším výběru, jaký javorové listy na šampionát za účasti NHL přivezly. „Jakmile sem přijedete, chcete bojovat o medaili,“ pravil přesto Tyler Toffoli. „Hotovo ještě nemáme. Chceme zlato,“ dodal vlasatý útočník Calgary Flames po jedné z otázek iSport.cz.

Zlato jste získal už v roce 2015, teď máte šanci vybojovat další titul. Kanada nepřijela jako největší favorit, odstavili jste však mistry světa. Vážíte si postupu o to víc?

„Máte pravdu, vstupovali jsme do turnaje jako tým, jemuž se moc nevěřilo. Ale když už sem přijedeme, vždycky chceme vyhrát. Medaile je pokaždé náš cíl. Všichni jsme nadšení, že se nám povedlo udělat jeden krok. Teď musíme odstranit další balvan a připravit se na Lotyše.“

Kanada se s Finskem střetla v předchozích třech finále mistrovství světa, dvakrát prohrála, včetně loňského roku tady v Tampere. Znamená vítězství tím víc?

„V kabině jsme se přesně o tomhle bavili. Brali jsme to jako velkou výzvu, i když jsme u toho posledně třeba nebyli. Finové mají výborný tým a skvělé hokejisty, kteří hrají většinou dlouho spolu, pár dalších z NHL. Bylo těžké je porazit.“

Kanada přivezla mladý tým, dávala se postupně dohromady. Ve skupině jste prohráli se Švýcary a taky s Norskem. V pravou chvíli jste se ale dokázali vzchopit, že?

„Zlepšovali jsme se každým dnem. Každý dostal svou roli, všichni byli nadšení, že střídáme na čtyři lajny. Každý dostal svůj díl, svou šanci. Dodalo nám to spoustu energie. Tak zněl plán, splnilo se to, v co jsme doufali.“

Ale zatímco v roce 2015 Kanada v Praze dominovala, letos byla vaše cesta složitější.

„Možná ano. Praha byla úžasná, měli jsme tam vynikající kluky (Crosby, Seguin, Burns, Giroux, Hall, MacKinnon). Neuvěřitelné mužstvo. Tohle je úplně jiný tým. Jak jste řekl, máme mnohem mladší hráče, jsme ale velmi dobře organizovaní. A pro mě je to zase jiná zkušenost.“

Na papíře tým vypadá podstatně chudší, fanoušci ho dokonce označovali za nejslabší, co javorové listy kdy přivezly. Kanadu však není dobré podceňovat, co myslíte?

„Všichni to můžou vidět. I když třeba nemáme kluky jako Connor McDavid, sešla se skupina velice dobrých hokejistů. Zatím se nám docela dařilo. Nestaráme se, co kdo někde píše. To jde mimo nás. Pořád máme dobré hráče, kromě mladíka Fantilliho každý hraje v NHL, nejlepší lize na světě. Věřím, že dokážeme ještě víc.“

Berete mistrovství světa jako náhradní řešení?

„Naším cílem bylo play off. Můžete to vnímat, jak chcete. Jakmile jsme jednou nepostoupili, přijeli jsme sem a zase chceme vyhrávat. Chceme dojít co nejdál. A každé vítězství je velké.“

Jací Lotyši budou?

„Už jsme se s nimi v turnaji jednou potkali a porazili je 6:0. Bylo to ještě ve skupině a každý tým se během turnaje postupně zvedá. Čeká nás těžký test. Těším se na něj a doufám, že dosáhneme dalšího velkého vítězství. Víme, že mají opravdu silný tým, hrají hodně fyzicky. Dobře se znají, mnozí spolu dlouho hráli.“

Váš plán?

„Hrát do těla, napadat, víc se tlačit dopředu. Očekávám odlišný zápas než proti Finsku. Oni na nás vletěli, my těžili z protiútoků a dali jim pár gólů. Máme dost šikovných kluků schopných skórovat. Finové se snažili viset na puku, my byli zalezlí doma. Ale dobře jsme bránili, odráželi střely zvenčí, Montembault (brankář) všechno viděl. Proti Lotyšům to bude jiné.“

Jeden titul mistra světa už máte. Co pro vás znamená hrát znovu o medaili?„Všechno. Jakmile se rozhodnete sem přijet, chcete něco dokázat. Strávili jsme tady úžasný čas. Poznáte i jiné kluky, trochu si užijete. Přijela mi rodina, na zápasech sedí v hledišti. V Rize se o nás postarali skvěle, v Tampere taky. Máme se tady báječně. Ale podstatné je, že chceme uspět. Medaile je pokaždé náš cíl. Přiblížili jsme se jí, ale pořád ještě nejsme hotoví. Chceme zlato.“