USA - Německo 3:4 p. Senzace na americký úkor! Outsider ve finále

Němečtí hokejisté se radují z překvapivého postupu do semifinále • Reuters

Němečtí hokejisté se radují z postupu do semifinále, Švýcary porazili 3:1 • ČTK / AP / Roman Koksarov

Američtí hokejisté pomýšlejí na postup do boje o zlato • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Němci zvládli ještě do první přestávky vymazat americký náskok • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Michael Eyssimont ve druhé třetině poslal USA znovu do vedení • Michal Beránek / Sport

Michael Eyssimont ve druhé třetině poslal USA znovu do vedení • Michal Beránek / Sport

Michael Eyssimont ve druhé třetině poslal USA znovu do vedení • Michal Beránek / Sport

Marcel Noebels poslal semifinále s USA do prodloužení • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Němci slaví premiérový postup do finále MS • Michal Beranek / Sport

Trefa Frederika Tiffelse poslala Němce do finále • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Hokejisté Německa překvapivě postupují po vítězství 4:3 v prodloužení nad Amerikou do premiérového finále mistrovství světa. Úvod zápasu je přitom nezastihl vůbec v dobrém rozpoložení, ve čtvrté minutě prohrávali už o dvě branky. Ještě do konce první třetiny sice vyrovnali, od poloviny zápasu ale opět prohrávali. Těsně před koncem pak poslal Marcel Noebels zápas do prodloužení, v něm pak finálový gól vstřelil Frederik Tiffels.