Peterka stříbro oplakal. Ale určitě to oslavíme, říká „český“ Němec Kahun

Taky rodilý Čech Dominik Kahun měl smutnější pohled než po semifinále, kdy jen zářil. „Myslím, že nás trošku nalomil třetí gól. Bylo to vyrovnané, pak jsme bohužel po ztrátě puku potřetí inkasovali. Zbytečně. Potom už to vypadalo… nechci říct, že chyběly síly. Ale trošku nás to zarazilo. Na tom nic už nezměníme, zároveň musím uznat, že Kanada si stoupla dozadu super a nedala nám moc velké šance. Výborně to ubránili,“ připustil útočník původem z Plané u Mariánských Lázní.

Dostali se dál, než čekali a než by se kdokoli nadál. Jako na olympiádě 2018, kde Němci ve finále podlehli Rusům až v prodloužení. Před dvěma lety na covidovém šampionátu v Rize skončili čtvrtí. Letos vyskočili až na bednu. Ukončili 70 let trvající půst a medaili získali konečně taky na mistrovství světa.

„Je to úžasné. Teď jsme trošku smutní, že jsme to nezvládli, ale jsme strašně hrdí a uvnitř je velká radost. V čem spočíval klíč k našemu úspěchu? Máme super partu a letos si to zase sedlo jako (v roce) 2018 na olympiádě. Všichni hráli pro tým, fakt jsem na kluky hrdý,“ líčil Kahun, který pomohl vyválčit obě medaile.

„Věci se mění,“ navázal Peterka. „Když se podíváte zpátky deset, patnáct let, snažili jsme se nespadnout. Teď je naším cílem čtvrtfinále a potom jít dál. Je to dobré, když vidíte, jak roste německý hokej a jak se zlepšujeme jako země.“

Přitom po třech zápasech ve skupině to s Němci vypadalo nevábně. Měli nula bodů, před sebou zástup papírově slabších soupeřů. Chytili se na nich, postoupili a až do finále nepoznali porážku. „Myslím, že jsme hráli dobře už v prvních třech utkáních a věděli jsme o tom, Taky jsme začali víc bojovat jeden za druhého, což byl rozdíl. I ve finále jsme nechali na ledě všechno,“ řekl Peterka.

Ve třetí třetině podle něj Němci cítili, že by mohli utkání zlomit na svou stranu. „Jenže jsme se dopustili chybiček, jež Kanada okamžitě potrestala. To nás stálo zápas. Teď náš štve, že jsme prohráli. Ale za pár dní nám dojde, co jsme dokázali a budeme na sebe pyšní. Možná to i oslavíme, nevím. Snad ano,“ utrousila nastupující hvězda.

Zatímco mladý tahoun německé ofenzivy byl v tomto ohledu poněkud nesmělý a váhal, Kahun coby zkušenější borec měl jasnou představu, co by mělo následovat. „Máme tady rodiny, sice letíme brzy ráno, ale i s klukama to určitě oslavíme. A možná přijde ještě něco v Německu. Pro německý hokej je tohle obrovská věc. Oslavit to určitě musíme,“ dodal Kahun a konečně se usmál.