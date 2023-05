Hadamczik o MS i budoucnosti: Mému národu… Glosujeme jeho výroky

Video se připravuje ... Prezident svazu Alois Hadamczik uspořádal v pondělí mediální den. Dorazil do studia sport.cz a České televize, kde mluvil o Karim Jalonenovi a výkonu reprezentace na MS. Často opakoval formulku, že „národ si něco přeje nebo žádá.“ Deník Sport před šampionátem zveřejnil text na téma, že Hadamczik usiluje o konec finského kouče. Šéf svazu v něm i dostal možnost se vyjádřit. Od té doby s námi ale nekomunikuje, takže jsme aspoň glosovali jeho výroky, které uvedl ve zmíněných médiích.

O případném odvolání Jalonena „Vždycky je povinnost přinést analýzu mistrovství, ať bylo úspěšné, nebo ne. Budeme chtít od realizačního týmu slyšet, jak dál, co čekají od šampionátu doma v Praze a jak k němu chceme přistoupit. Kari Jalonen musí říct, jestli chce změnit styl, nebo ho přizpůsobit. Ale to, že někdo řekne, že chceme odvolat před mistrovství světa trenéra? To byl takový nevhodný výmysl pro celý národ! Nikdy to nebylo tématem. Kdyby mi někdo řekl, že trenérem bude Francouz, přijede do Prahy a pojedeme na medaili, tak řeknu, ať Francouze bereme. Chci uspět, národ chce. Hokej je velký brand a nesmíme ztratit kredit.“ Názor Sportu Začneme asi tím, že deník Sport nelže. Není náš problém, že už dříve Hadamczik patrně někde utrousil, že se Jalonena chce zbavit. Dunělo to hokejovým éterem tak silně, že se o tom bavili hráči, v přenosu finské televize před MS znělo, že finský kouč u české reprezentace bude mít těžkou pozici. To vše ještě dříve, než vyšel v deníku Sport text na téma, že se hraje o Jalonena a prezident by radši přepřahal. A jestli bere úspěch s Francouzem? Představte si, že před rokem jeden Fin úspěch udělal. To není zase tak dávno. Diskuze o Jalonenově budoucnosti je samozřejmě v pořádku. Jen jí zkrátka musí předcházet analýza, ne tlaky a hry. O tom celou dobu deník Sport mluví. Škoda že se k tomu Hadamczik nechce postavit. Už kvůli národu. Trenér Kari Jalonen na letišti • Foto Pavel Mazáč / Sport

O dalším postupu „Výkonný výbor je volen konferencí a nese zodpovědnost, jaký bude příští šampionát i jaké bylo tohle mistrovství. Funkce Kariho Jalonena nebyla před mistrovstvím ohrožena a momentálně se k turnaji musí vyjádřit celý výkonný výbor. Každý má právo říct svůj názor. Já říkám, že se mi nelíbila ustrašená hra, právo říct názor mají i další. Nikdy jsem trenérům do sestavy nemluvil, ani ji nemuseli zdůvodňovat. Kari dostal absolutní pravomoci." Názor Sportu Předně je třeba říct, že výkonný výbor opravdu nemá zodpovědnost za to, jak se hraje na mistrovství světa. Výkonný výbor ji má při volbě trenéra. No a z nějakého důvodu vybral po Filipu Pešánovi Kariho Jalonena. Určitě jím nebylo, že byl Fin ve světě proslavený kvůli ofenzivní hře. Pokud si to někdo myslí, má špatné informace. Historicky hraje Jalonen hokej založený na hodně propracovaném systému. A že Alois Hadamczik do sestavy nemluvil? To se tak nějak předpokládá. Ale hokej se nám taky nelíbil. Tady souhlasíme, podepisujeme. Nebojovali jste! Červenka a spol. na letišti reagovali na útok Hadamczika po MS

O komunikaci GM Martina Havláta „Neznamená, že každý hráč, který je v zámoří, je lepší než kluci z Evropy. Trenér má přehled, kdo venku hraje. Dostává přehled od generálního manažera. Udělá si soupisku se jmény, se kterými má manažer mluvit. Je jasné, že když s hráčem nemluví, nemá o něj zájem. To je jeho právo. Musím souhlasit s Martinem Havlátem, není jeho povinnost mluvit se všemi. Je to o hrdosti k národnímu týmu. Hráči si o pozornost musejí říct sami, aby o ně trenér stál. Aby jim manažer volal s dotazy, jak se mají a co měli k obědu? To opravdu ne. Že se Kuba Lauko přihlásí na Twitteru a stěžuje si? Jeho věc. Já ale nejsem přesvědčený o tom, že všichni kluci hrající v Americe mají výkonnost i morální vlastnosti, aby byli v reprezentaci.“ Názor Sportu Nebudeme panu prezidentovi brát jeho názor, ale stačí se podívat na výsledek letošního MS. Kanada s výběrem E došla ke zlatu, Amerika s devíti vysokoškoláky skončila čtvrtá. Opravdu nejsou hráči, kteří se prosadí za oceánem, o chlup lepší než ti extraligoví? V NHL (a na její hraně) teď Češi mají čtyřicet hráčů, že s nimi manažer není schopný komunikovat, je v přímém rozporu se základním požadavkem této pracovní pozice. GM Martin Havlát a Kari Jalonen na letišti • Foto Pavel Mazáč / Sport

O možnostech, které údajně Jalonen měl „Karimu Jalonenovi jsem řekl jasně: Celý život jsem trenér, když se mě budeš chtít na něco zeptat, přijď. Když nepřijdeš, nebudu ti do toho mluvit. Věci, které teď chodí na povrch, nejsou vůbec pravdivé. Já byl ten, kdo řekl, že hlavní trenér má hlavní slovo. Dostal ode mě ještě větší pravomoci. Kari si mohl vybrat všechny trenéry, které kolem sebe chtěl. Chtěl tři videokouče, měl je. Nikdo mu nic nenařizoval, vztah byl velmi dobrý. Jestli někdo říká, že jsem proti Jalonenovi, tak to vůbec není pravda." Názor Sportu Není úplná pravda, že si Kari Jalonen sám vybíral své spolupracovníky. „Měl možnost si sám obsadit jedno jediné místo a sice videokouče. Na žádné další místo neměl Kari nárok," potvrdil během pondělka Sportu agent Jiří Hamal, který Jalonena zastupuje a byl u uzavření smlouvy s ním. Kdyby však byl trenér s prací asistentů nespokojený, podle zpráv deníku Sportu mohl požádat o změnu. To se nestalo. Škoda že na takové otázky nechce prezident svazu odpovídat. SESTŘIH: USA - Česko 3:0. Utrápený konec na MS, nejhorší umístění v historii