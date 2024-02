Kanadský obránce Pittsburghu do české repre? GM Nedvěd neříká NE

Česky vám toho moc nenapovídá, jeho mluvou je angličtina, na ledě pak zejména charakter, fyzická síla a schopnost postavit se za spoluhráče proti komukoli. O kom je řeč? O Johnu Ludvigovi, 23letém obránci Pittsburghu s kanadským i českým občanstvím. Šlo by o prvotřídní překvapení, není však vyloučené, že se dostane do hry o květnové mistrovství světa v Praze. „Za sebe říkám, že tuhle myšlenku trenérům určitě nadhodím,“ reaguje pro iSport.cz Petr Nedvěd, generální manažer národního týmu.

Filip Hronek? Jasná česká defenzivní jednička v NHL, jenže s Vancouverem si jisto jistě zahraje play off, bude v něm považován za černého koně. Stavitelé reprezentace by jej brali do Prahy hned. Nezbývá než doufat, že to Canucks zabalí v prvním kole, přinejhorším ve druhém. Pak by se kreativní bek, prožívající životní ročník, mohl dopravit do metropole jako VIP posila last minute.

Co tam máme dál? Radko Gudas, jehož Anaheim je dávno ze hry o dobývání grálu. Ten by mohl či měl mít českou defenzivu na povel. Skvělá povaha do kabiny, lídr na ledě, schopný hrát tvrdě a podpořit i ofenzivní akce. Přidejte Jana Ruttu ze San Jose a… A pak už jsme s dostupnými beky z NHL pomalu na konci.

S tím, že David Jiříček nechtěně kysne na farmě Columbusu v Clevelandu. Pokud nebude vyměněn, mělo by jej čekat play off na farmě v AHL, jestliže vedení reprezentace nevyjedná jeho účast v Praze.

I z toho důvodu dává logiku, že by se realizační štáb neměl šmahem zbavovat možnosti oslovit hráče, který by za národní tým mohl nastoupit a jenž působí v elitní světové soutěži. Byť jej v tuzemsku dobře znají jen fajnšmekři.

A mezi ně patří i Radek Duda, dlouholetý přítel hráčova otce Jana Ludviga (314 startů v NHL), s nímž pár let působil v organizaci Bílých Tygrů Liberec a jenž posledních pár let žije a pracuje v kanadském Kamloops. Tam se vrátil poté, co pod Ještědem nedostal vysokou manažerskou pozici, v niž doufal.

Ludvig starší v Kamloops cepuje tamní mládežnický tým Storm, přes léto pořádá tvrdé a vyhlášené kempy, kam z Česka dojíždí řada zdejších junáků.

I díky nim se do NHL propracoval jeho syn John Ludvig, mimochodem rodák z Liberce a univerzál, schopný hrát i v útoku jako power forvard.

Přijít o něj by byl hřích, říká Duda

Jeho eventuálnímu startu v českém dresu by teoreticky nemělo nic bránit. Jde jen o to mít chuť do toho jít. Téma je nakousnuté. „Za mě by byla obrovská škoda to nezkusit. Jestliže se tenhle kluk dokázal dostat do konkurence Pittsburgh Penguins a hraje NHL, tak to v sobě má. Řekněme si to otevřeně, takového beka nemáme. Táta z něj udělal kus pořádného chlapa,“ říká Radek Duda v novém díle podcastu Zimák, který najdete na iSport.cz či v oblíbených podcastových aplikacích.

O mladém Ludvigovi se v branži ví, že má vynikající fyzičku, při 185 centimetrech výšky váží téměř sto kilo.

V kanadské juniorské WHL před pár roky dělal kapitána Portlandu, v draftu si jej před pěti lety vybrala Florida, za Panthers však nikdy nenastoupil, působil na farmě v Syracusách a Charlotte, loni na podzim na něj získali práva Penguins a našli pro něj místo v sestavě za roční odměnu 775 tisíc dolarů hrubého.

Mnozí si vzpomenou na jeho první start mezi zámořskou šlechtou, kdy během loňského října při střetu s Radkem Faksou z Dallasu inkasoval úder na bradu a „vypnutého“ jej doprovázeli do kabiny.

Ludvig v sezoně nastoupil zatím k 23 utkáním a svoji jedinou trefu paradoxně zaznamenal proti Floridě. Třikrát dostal pětiminutový postih za rvačku, jeho maximální ice time činil 16:42 minuty v prosincovém duelu s Torontem. V hodnocení účasti na ledě je na záporných desíti.

„Přijít o něj by byl hřích. Tenhle bek by pro nás byl velká výhra,“ stojí si Duda pevně za svým názorem.

Mít v Praze v sestavě Johna Ludviga a nastoupit proti Kanaďanům? Celkem atraktivní představa. Vtipné je, že hokejový příběh nynějšího GM Petra Nedvěda není nepodobný. Pochází také z Liberce, vlastní kanadský pas, za Javorové listy hrál na ZOH v Lillehammeru v těchto dnech přesně před třiceti roky, kde jeho týmu jen těsně uniklo zlato v nezapomenutelné bitvě se Švédy.

Kanadu a Česko má ve svém CV i hokejový nebojsa Ludvig. „Přemýšlíme o všech dostupných hráčích a za sebe říkám, že tuhle myšlenku trenérům určitě nadhodím. John poslední dobou hraje pravidelně za Pittsburgh. Je to jeho první sezona v NHL, jde o řízného poctivého beka, takže proč ne?“ dává Nedvěd najevo, že nejde o utopistickou možnost. „Připravujeme si long list s našimi hráči a veškerými termíny play off všech soutěží, abychom měli pohromadě vše, co s nominací do Prahy souvisí,“ dodává Nedvěd.

Takže, rodí se silná story?