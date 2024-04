Opora Komety na MS v Česku nebude. Měl jsem s ním problémy, řekl kouč

Kristián Pospíšil, bronzový z olympiády 2022, naposledy hrál na světovém šampionátu právě v tomto roce. V zápase proti Kazachstánu hned v první třetině dvakrát fauloval, Slováci z obou přesilovek dostali góly a od té doby už důvěru trenérů nedostal. Zbytek zápasu proseděl na střídačce a nezasáhnul ani do dalších zápasů.

Když se slovenští novináři na neoficiálním srazu v Bratislavě na Pospíšila a jeho reprezentační budoucnost ptali, odpověděl trenér Ramsay stručně, ale jasně: „Nemyslím, že ho tu uvidíme.“

Pro slovenského hokejistu to až takové překvapení není. Ale o národní tým bojovat chtěl. Vyprávěl o tom nedávno v rozhovoru pro Sport a iSport.cz. „Výkony v Brně chci ukázat lidem, kteří mají na starosti reprezentaci, že dělají velkou chybu, když mě už dva roky nepovolali,“ říkal Pospíšil. V základní části v dresu Komety nasbíral 35 bodů (17+18) ze 48 zápasů. V play off měl bilanci 6/ 2 (1+1).

„Na mistrovství světa jsem byl dvakrát, vždy jsme postoupili do čtvrtfinále, což byl pro Slovensko velký úspěch. Nevím, proč se pak dělaly nějaké změny. Ale to je jejich práce, já si dělám svoji. Oni si myslí, že tu svou dělají na sto procent a já do jejich koncepce nepatřím. Respektuju to a život si užívám i bez reprezentace. V žádném kontaktu s nikým z národního týmu nejsem,“ dodal Pospíšil.

Slovenský tým bude mít první oficiální sraz před šampionátem příští týden, v Humenném si zahraje proti Švýcarsku. Tento týden v Bratislavě je pouze neoficiální setkání a tréninky.