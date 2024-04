Šustr se pere o MS i po operaci slepého střeva: Pozice vyklízíme, je to na mně

Zkušený obránce Andrej Šustr se zapojil do přípravy před mistrovstvím světa jen několik týdnů po operaci slepého střeva • ČTK / Deml Ondřej

Z Olomouce se útočník Jan Bambula dostal i k pozvánce do reprezentace • Profimedia.cz

Roman Červenka se zapojil do přípravy hokejové reprezentace • ČTK / Deml Ondřej

Čekal jste pozvánku na kemp?

„Tajně jsem doufal. Samozřejmě každý, kdo hraje v Evropě, sní o tom, že bude nominovaný do nároďáku. Jsem rád, že se to povedlo, a že snad udělám dobrý dojem. Je to moje první akce s tímto trenérským štábem. Každá možnost reprezentovat je pocta.“

Trenér Radim Rulík ovšem pro vás není úplná neznámá.

„Znám ho z plzeňské juniorky. Byl vždycky tvrdý, v mládí pomohl klukům, jako jsem byl já, Honzové Rutta a Kovář mohou taky vyprávět. Má velký díl na tom, že jsme byli úspěšní v naší kariéře. Letní přípravy byly těžké, Radim byl přísný a zakládal si na disciplíně.“

Jaké byly tři roky bez reprezentace?

„Super! Po mistrovství světa jsem podepsal zpátky do NHL, odehrál jsem půlku sezony. Tu minulou jsem strávil v AHL. Sice jsem byl párkrát nahoře, ale bohužel se na mě neusmálo štěstí. Teď v Německu jsem měl šanci se zlepšovat a pracovat na sobě, nastupovat v jiných situacích, než na jaké jsem byl v Americe zvyklý. Sezona se mi povedla.“

V čem vás Německo zaujalo?

„Zázemí, fanoušci a celková atmosféra kolem ligy byla velice dobrá. Jsem rád, že jsem tam šel, hokej je na úrovni, Němci dokazují, že se zvedají i jako nároďák. Hodně importů z Kanady nebo Ameriky také dodává kvalitu.“

A co legendární kouč Uwe Krupp, který vás vedl v Kolíně?

„Velice dobrý trenér, měli jsme skvělý vztah. Bohužel trenéři skončili, budeme mít nový štáb. Uvidíme, co se stane v létě.“

Zdravotně jste v pořádku?

„Měl jsem operaci slepého střeva, zhruba dva tři týdny nazpět. Pomalu se do toho dostávám. Kemp mi umožní zapracovat se zpátky do rytmu. Překvapilo mě, jak je 52 zápasů v lize hrozně krátká doba. Člověk má čas na odpočinek, může se věnovat rodině. V Americe šly zápasy po sobě, nebyla tam taková regenerace.“

Cítíte šanci, že byste si mohl na domácí akci zahrát? Obránců z NHL moc nepřijede.

„Pozice jsme trošku vyklidili. Hráči se už musí hledat v jiných ligách – v AHL, po Evropě. Musím ukázat, že na to mám. Jsem zkušený a odehrál jsem toho hodně na všech možných úrovních. Určitě z toho můžu těžit, snad se mi to povede.“

Přemýšlel jste nad mistrovstvím světa, už když jste si hledal angažmá v Evropě?

„Byl to jeden z cílů. Člověk si sedne, řekne si, kam kariéru směřuje. To se mi letos povedlo, i bodově jsem dokázal být produktivní, věřit si na puku.“

Nebál jste se přesto, že německá liga bude mimo radar trenérů reprezentace?

„Na téhle bázi jsem se nerozhodoval, ale na základě toho, co pro mě bude nejlepší jako pro hráče do další kariéry. Tím, že KHL skončila, většina z prvních dvou lajn v Evropě může hrát v jakékoliv lize. Nemyslím si, že by německá byla horší než česká nebo švýcarská.“