Pilsner Urquell partnerem MS v hokeji. Nabídne nejen pivo ve fanzónách

Již 12 let je Pilsner Urquell hlavním partnerem české hokejové reprezentace. Pro letošní rok se stal i oficiálním partnerem světového šampionátu, který se v květnu uskuteční v České republice. Hokejoví fanoušci si tak budou moci užít prvotřídní zážitky nejen na ledové ploše, ale i ve fanzónách u stadiónů, v nichž plzeňský ležák nebude chybět.

Pilsner Urquell už více než dekádu neodmyslitelně patří k národnímu hokejovému týmu. Byl u všech úspěchů, medailí i méně šťastných momentů. Letos se po devíti letech hokejový šampionát vrací do České republiky a Pilsner Urquell bude u toho. Stal se oficiálním partnerem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Praze a Ostravě.

„Plzeňský Prazdroj a pivo Pilsner Urquell dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější partnery českého hokeje a jsem moc rád, že oficiálně podpoří i celé nadcházející Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, které budeme v Praze a Ostravě hostit už za pár týdnů. Český hokej a české pivo zná celý svět a šampionát je skvělou příležitostí, jak tyto dvě tradiční značky propojit,“ říká prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Díky partnerství s IIHF tak Pilsner Urquell nabídne všem hokejovým příznivcům zázemí v podobě stanů ve fanzónách u stadionů v Praze a Ostravě. Návštěvníci z celého světa si zde můžou vychutnat čepovanou plzeň od finalistů soutěže Master Bartender, vyzkoušet si školu čepování, pub kvízy nebo různé hokejové aktivity. Ve stanech se budou vysílat také aktuální zápasy mistrovství. Vstup do fanouškovských zón je zpřístupněn bezplatně i těm, kteří nemají koupené lístky na zápasy.

„Máme radost, že můžeme opět spolu s fanoušky podporovat naše hokejisty. Letos dokonce přímo v dějišti mistrovství světa. Díky tomu, že se Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji koná v Česku, jim můžeme nabídnout prvotřídní zážitky plné napínavých zápasů a vynikajícího piva,“ uvádí senior brand manažerka Pilsner Urquell Kristýna Tereková a dodává: „Všechny hokejové nadšence zveme do našich fanzón v Praze i Ostravě, kde jsme si pro ně připravili dokonale načepovanou plzeň a doprovodný program.“

Fan zóny v Praze i Ostravě se návštěvníkům otevřou 10. 5. 2024 a budou k dispozici každý hrací den šampionátu.

Pilsner Urquell si pro příznivce hokeje připravil také soutěže o vstupenky. „Chceme fanouškům nabídnout nejen skvělý zážitek ve fan zónách, ale také jim umožnit, aby prožívali zápasy přímo na stadionu. Během dubna tak budou mít hned několik příležitostí, kde o vstupenky soutěžit,“ říká Kristýna Tereková.

Soutěž o lístky na vybrané zápasy probíhá do konce dubna ve vybraných obchodech a restauracích po celé České republice. Zároveň mohou fanoušci vyhrát vstupenky na rádiu Evropa 2, a to od 22. do 26. dubna. Stačí v této době poslouchat ranní show Evropy 2, počkat na signál od moderátorů, dovolat se a správně odpovědět na soutěžní otázku.