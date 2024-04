Češi v zámoří a MS: zájem o duo ze San Jose, Vrána bude volný. Co další?

Video se připravuje ... Událost roku pro české hokejové fanoušky se kvapem blíží. Reprezentační mančafty se začínají sjíždět na přípravné kempy před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Mezitím ke svému finiši spějí základní části zámořských soutěží. Pro národní tým jsou stěžejní NHL a farmářská AHL, ve kterých působí několik desítek Čechů. V posledním díle seriálu iSport.cz se podívejte, kteří krajané by mohli dorazit na šampionát a naopak koho by se měly týkat vyřazovací boje. O českých hokejistech a jejich situaci jsme psali už v prvním a ve druhém díle.

Filip Chytil, Matěj Pekař New York Rangers/Hartford Wolf Pack Organizace Rangers zažívá úspěšný ročník na obou frontách. Tým v NHL si zajistil zisk Prezidentovy trofeje a navíc nedávno začal s týmem opět trénovat Filip Chytil. Ten vinou zdravotních problémů většinu základní části vynechal. Do vyřazovacích bojů postoupí i Hartford Wold Pack v AHL, za které v 18 zápasech nastoupil útočník Matěj Pekař. Ani jeden tedy nebude po základní části volný pro potřeby hokejové reprezentace. Filip Chytil v dresu New York Rangers • Foto profimedia.cz

Dominik Kubalík Ottawa Senators Už několik týdnů si zřejmě přeje Kubalík, aby základní část NHL skončila. Čekému rodákovi angažmá v Ottawě vůbec nevychází. Nebyl o něj zájem ani před uzávěrkou přestupů. Senators do play off nepostoupí a lze očekávat, že Dominik Kubalík bude nominován na MS v Praze. Radim Rulík si je dobře vědom, jak skvělé výkony podával minulý rok na šampionátu a věří, že pro národní tým by opět mohl být výraznou posilou. Dominik Kubalík na tréninku malých hokejistů • Foto Michal Beránek/Sport

Radim Zohorna Pittsburgh Penguins/Wilkes-Barre/Scranton Penguins Sedmadvacetiletý útočník si stále nevybojoval stabilní místo v hlavním týmu Penguins, v organizaci si ho ale cení. Ve Wilkes-Barre/Scranton Penguins patří k nejdůležitějším hráčům. Ve 29 utkáních zapsal 25 bodů a farmářský celek už má zajištěný postup do play off. Když bylo třeba, byl povolán do hlavního týmu. V Pittsburghu naskočil do 33 utkání, ve kterých vstřelil 4 branky a přidal 3 asistence. Tým okolo Sidneyho Crosbyho má před sebou poslední utkání v základní části a stále bojuje o postup do vyřazovacích bojů. Radim Zohorna po základní části volný nebude. Radim Zohorna má ze čtyř utkání v NHL na kontě stejný počet bodů (2+2) • Foto Profimedia.cz

Jan Myšák, Tomáš Suchánek San Diego Gulls Myšák začínal sezonu v organizaci Montrealu Canadiens, ovšem před uzávěrkou přestupů byl vytrejdován do Anaheimu. Na farmě v San Diegu tvoří české duo s brankářem Tomášem Suchánkem. Suchánek na farmě podává dobré výkony, díky čemuž si i během sezony vysloužil nováčkovský kontrakt s Ducks. Byť Gulls do play off nepostoupí, neočekává se, že by Myšák či Suchánek měli obdržet pozvánku na reprezentační sraz. Jan Myšák v dresu juniorské reprezentace • Foto Profimedia.cz

Filip Zadina, Jan Rutta, Vítek Vaněček San Jose Sharks Sharks potvrzovali roli outsidera během celé sezony a už v listopadu se dalo odhadnout, že do vyřazovacích bojů se San Jose nedostane. Dobrá zpráva pro národní tým, neboť v týmu působí hned tři Češi. Tomáš Hertl byl sice před uzávěrkou přestupů vytrejdován, ovšem přišel Vítek Vaněček z New Jersey. Ten ale vinou zdravotních důvodů už do tohoto ročníku nezasáhne. Ve hře pro šampionát v Praze tedy jsou Filip Zadina a Jan Rutta. O oba hráče má realizační tým zájem. Jan Rutta v dresu San Jose • Foto profimedia.cz

Jakub Vrána St. Louis Blues/Springfield Thunderbirds Tohle by mohla být zajímavá volba směrem k nominaci na šampionát. St. Louis Blues se totiž do play off nepodívají. A byť jsou stále ve hře, to stejné lze říci i o Springfieldu Thuderbirds, farmě Blues. Jakub Vrána bude tedy po základní části volný. Ten se v St. Louis neprosadil, ovšem na farmě předvádí solidní výkony. Ve 40 utkáních nasbíral 34 bodů (15+19). Tuto situaci bude jistě zajímavé sledovat. Český útočník Jakub Vrána • Foto profimedia.cz

David Kämpf Toronto Maple Leafs Maple Leafs už mají několik dní zajištěný postup do vyřazovacích bojů, což znamená jediné – David Kämpf po základní části NHL k dispozici na šampionát nebude. Čech David Kämpf slaví svou branku se spoluhráči z Toronta • Foto ČTK

Filip Hronek Vancouver Canucks Hronek se ve Vancouveru zařadil mezi nejdůležitější postavy týmu a výraznou měrou se podílel na včasném postupu Canucks do play off. Nejlepší český obránce tedy k dispozici trenéru Radimu Rulíkovi po základní části nebude. Filip Hronek věří, že se změnil v obousměrně zaměřeného obránce • Foto profimedia.cz

Tomáš Hertl, Jiří Patera, Jakub Brabenec Vegas Golden Knights/Henderson Silver Knights Vegas si před pár dny zajistil postup do play off jako poslední tým ze Západní konference. To znamená, že Tomáš Hertl ani Jiří Patera, který v organizaci plní roli brankáře číslo tři, volní po základní části nebudou. To však neplatí o Jakubu Brabencovi. Henderson Silver Knights se do play off AHL neprobojují a dvacetiletému útočníkovi tedy skončí klubová sezona. Nemá ovšem ani minimální šanci, aby byl nominován na šampionát. Centr Tomáš Hertl v průběhu svého premiérového startu za Vegas • Foto ČTK