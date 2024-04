Rulík vypálil, kdo má jistou nominaci: Pastrňák! Vrána pro šanci dělal hodně

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Napětí před domácím světovým šampionátem stoupá jen zvolna. „Mám rovně kšiltovku?“ zajímalo trenéra Radima Rulíka před televizním rozhovorem na kempu v Bratislavě. Chvíli předtím cepoval na ledě stadionu Ondreje Nepely své svěřence v čele s Jakubem Vránou, čerstvou posilou ze zámoří. Všichni borci bojují o nominaci. Jistotu by měl jediný hráč. „David Pastrňák. Ten je pro mě jako kdysi Ovečkin pro Rusy,“ pousmál se kouč. „Pasta“ však nyní válí za Boston v play off NHL.

Česko i bez své největší hvězdy, která má práci za mořem, tvoří úderné útočné formace. Jejich součástí jsou dva nováčci, kteří se k reprezentaci připojili na začátku slovenského kempu v úterý. „Když jsem sem jel, říkal jsem si: Hlavně dojeď, ať už jdeš na led,“ culil se litvínovský Ondřej Kaše, smolař této reprezentační sezony.

Dorazil v pořádku a dostal k ruce zkušené kreativce Romana Červenku a Michaela Špačka. Jakub Vrána lítal na křídle s Davidem Tomáškem a Filipem Chlapíkem. „Ale nebudeme dělat v nároďáku rozdíl mezi třetí, čtvrtou a první, druhou lajnou. Čím budeme vyrovnanější, tím budeme nebezpečnější,“ uvedl kouč Radim Rulík.

Tématem dne číslo jedna byl logicky osmadvacetiletý Vrána. Tak trošku infant terrible českého hokeje, jenž v Americe absolvoval asistenční program pro hráče se závislostmi. Zároveň borec s obrovským potenciálem, který dosud nedokázal zcela naplnit. V NHL, ani při startech v reprezentaci. Tento ročník dokončil na farmě St. Louis Blues ve Springfieldu, kde se mezi mladíky vyprofiloval jako jeden z herních tahounů a lídrů kabiny.

Rozbalí to naplno i na turnaji v Praze a v Ostravě? Bylo by na čase, aby si získal většinového českého fanouška na svou stranu. Na trenéra každopádně jeho přístup zapůsobil. „Chuť má obrovskou,“ ujistil Rulík. „Byl strašně rád za šanci. Udělal pro to hodně, což není úplně běžné. Hned to řešil, i když měl původně jiné plány, jak jsem se dozvěděl. Vyřídil si co nejrychlejší odlet ze zámoří, aby se mohl zúčastnit celého kempu a zadaptovat se. Je to od něj velice sympatické,“ ocenil.

Členové realizačního týmu sledovali křídelníka v AHL. Viděli, že má formu. „K farmě se postavil velice dobře. I od vedení na něj byly velmi pozitivní reference,“ informoval trenér. S myšlenkou oslovit pražského rodáka přišel generální manažer Petr Nedvěd, byť původně v jeho plánech nefiguroval. „Na sezení jsme se jednoznačně shodli, že ho oslovíme,“ nastínil.

Ve středu už budou na místě také obránci David Špaček (Iowa Wild, AHL) a Jiří Ticháček (Kladno). Oba budou připraveni minimálně na jeden přípravný duel se Slovenskem. V pátek se hraje v Trenčíně a v sobotu v Bratislavě. „Nikomu jsem nic neslíbil. Všichni jdou bojovat o nominaci,“ potvrdil kouč. Tím narážel i na Vránu, jemuž dal do lajny elitní parťáky. „Pokud ho máme zkusit, tak s dobrými hráči. Aby ukázal potenciál, jaký v něm je,“ vysvětlil.

Nově byl povolán útočník Matyáš Kantner, autor šestadvaceti gólů (v 73 startech) ve finské Liize za KaIPu. Žádný Čech jich nedal v rychlé soutěži víc než plzeňský odchovanec. „Opravdu jsem ho sledoval,“ ujistil Rulík. „Začátek měl pozvolný, ale každý cizinec se potřebuje trošku zadaptovat. Ale závěr měl po Vánocích famózní. Dostal se do formy, má výborné parametry. Je velký, silný, dobrý bruslař. To, že v play off porazili Ilves, což byl favorit série, byla hodně i jeho zásluha,“ dodal ke svému bývalému svěřenci z Mladé Boleslavi.

Další změny v kádru budou oznámeny v pondělí, kdy vedení reprezentace objasní, s jakými jmény se půjde do květnových Českých hokejových her v Brně. V nominaci už můžou být i extraligoví finalisté z Pardubic a Třince. „Rozběhly se i souboje na farmách v zámoří,“ podotkl Rulík.