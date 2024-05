Na Finsko s Dostálem. Takhle vypadá první Rulíkova sestava s hráči NHL

Do brány nastoupí Lukáš Dostál, doma chytal naposledy v sezoně 2018/2019, pak přes Finsko vyrazil směr Anaheim. Výhled je takový, že by to měl současně být i jeho poslední zápas v Brně. Příště případně až na mistrovství světa. Vize trenérského štábu zní, že na posledním přípravném turnaji dostane každý z brankářů jeden zápas. „Mělo by to tak být. Máme nastavený plán, jakým stylem by kluci měli chodit do branky. Chceme se ho držet,“ prozradil Kalous. Na lavičku usedne Petr Mrázek, na tribunu Karel Vejmelka.

Sestavu se trenéři snažili tvořit tak, aby měli v defenzivě jednoho praváka a jednoho leváka. V útoku vedle sebe naskočí zámořská formace, kdy vedle dvojice Ondřej Palát + Tomáš Nosek naskočí Dominik Kubalík. V závěru rozbruslení při nácviku hry 4 proti 3 zaujala Kubalíkova bomba z první. Ostrá rána zaletěla přesně pod horní tyč.

„Hledáme ideální kombinaci, kde samozřejmě zohledňujeme i nějaké vazby, které na sebe kluci mají,“ poznamenal k sestavě Kalous. „Jednotlivé formace jsme skládali i podle toho, jak nám sem hráči najížděli a byli uvolňováni z klubů,“ přidal asistent.

Nakonec do akce nevyjede formace tří obrů, kteří vedle sebe naskočili v úterý na prvním tréninku. Matěj Stránský dostane vedle sebe Petra Kodýtka s Filipem Zadinou. Zbylí dva čahouni Jáchym Kondelík s Radimem Zohornou nastoupí s karlovarským Ondřejem Beránkem.

Proti Finsku národní tým nastoupí i při startu MS 10. května v Praze. Kalous ale odmítl, že by národní tým teď něco skrýval: „Taktizovat tady zrovna nejde. Musíme pilovat, co chceme hrát. Kdy jindy než v zápase to můžeme dostat do krve? Potřebujeme zautomatizovat věci, které pilujeme na tréninku.“

Sestava:

Dostál (Mrázek)

Gudas-Kempný

Rutta-Mašín

Špaček-Krejčík

Zábranský-Ticháček

Flek-M.Kovařčík-O.Kovařčík

Stránský-Kodýtek-Zadina

Kubalík-Nosek-Palát

Beránek-Kondelík-Zohorna