Hvězdy MS: Zázrak z Chicaga, klenot Slováků i záruka úspěchu ze severu

Měli by diváky zvedat ze sedaček, předvádět na českém mistrovství světa v hokeji nejúchvatnější akce, táhnout své reprezentace. Sází se na ně, jsou to esa. A všichni si dělají zálusk na úspěch. Sport Magazín a web iSport.cz vybral šest nejpoutavějších hvězd nadcházejícího šampionátu, který startuje už 10. května. A protože se v textu národnosti nedublují, svého zástupce na seznamu má třeba i Norsko.

Connor Bedard bude patřit mezi největší taháky MS. Do Prahy rozhodně nejede na dovolenou

Connor Bedard bude patřit mezi největší taháky MS. Do Prahy rozhodně nejede na dovolenou • Foto Profimedia

Do srdce Evropy nejede na ledajaký výlet. Popravdě dovolené nevyhledával ani jako malé dítě. Aby letěl s rodinou na Havaj, musel si sbalit hokejku. Na tropickém ostrově velmi nezvyklé náčiní, na které místní s údivem civěli.

Co o něm možná nevíte?

Ojedinělá možnost vidět tento generační talent na světovém šampionátu? Dost možná. Prvotřídní kanadské hvězdy se na MS zas tak často netrmácejí. Sidney Crosby si ho zahrál jednou v kariéře, Connor McDavid dvakrát. Oba sebrali zlato a měli dost. Podobná touha může hnát s největší pravděpodobností top nováčka poslední sezony NHL. A to ho o 14 utkání obralo nepříjemné zranění čelisti. V Praze mu na rozdíl od Severní Ameriky v baru nalijí, to však není jediná motivace zázraku z Chicaga. Chce trápit i spoluhráče z klubu Petra Mrázka. „Musíme si na něj dávat pozor, sázky proběhnou,“ usmál se český gólman.

Útočník / Chicago / 18 let

Když před osmi lety skončil na Michiganské univerzitě, stáhla si ho do sestavy tehdejší farma Columbusu z Lake Erie. V úvodních sedmi zápasech vůbec nevyčníval, ale v play off převzal roli tahouna a 14 body v 17 duelech přispěl týmu ke Calder Cupu. Prvnímu v klubové historii.

Co o něm možná nevíte?

Záruka nebezpečné americké přesilovky i poklidné rozehry. Chce potvrdit, že patří do budoucího olympijského týmu, proto jako celá řada hvězd z USA vyrazil do Ostravy. Což nemá být konečná stanice.

Obránce / Columbus / 26 let

Co o něm možná nevíte?

Útočník / Montreal / 20 let

Nico Hischier (Švýcarsko)

Útočník / New Jersey / 25 let

Bilance v sezoně: 71 zápasů / 67 bodů (27+40)

Jeho Devils zažili krutý držkopád. Nečekaný, přesto zasloužený. Kapitán je zkoušel tahat z bryndy, v klubu byla produktivnější už jen dvojka Jack Hughes (74) a Jesper Bratt (83). Nestačilo to, mužstvo z Newarku neudělalo play off. Radovali se aspoň v zemi helvétského kříže, která má právě v New Jersey početnou kolonii. Spolu s Hischierem zamířili na Letiště Václava Havla také obránce Jonas Siegenthaler a brankář Akira Schmid. „Céčko“ na dres si nicméně znovu přišije Hischier, nenápadné a podceňované Švýcarsko chce coby eso táhnout za překvapením.

Co o něm možná nevíte?

Do nejvyšší švýcarské ligy naskočil už jako šestnáctiletý za SC Bern, k čemuž mu pomohly výpadky v sestavě vinou zranění. Nastupoval v týmu s o čtyři roky starším bratrem Lucou. I tato zkušenost mu pomohla k tomu, aby se stal vůbec první švýcarskou jedničkou draftu v NHL.